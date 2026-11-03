ŽELEZNIČARI U ŠPANIJI SPREMAJU VELIKI ŠTRAJK! Nakon dve tragedije sa 115 mrtvih, zaposleni zabrinuti za bezbednost, vlasti najavljuju hitne mere
Odbori zaposlenih u španskim železničkim kompanijama Adif i Renfe dogovorili su štrajk za 17. novembar zbog zabrinutosti za bezbednost železničkog saobraćaja, dok je španska vlada najavila izdvajanje 30 miliona evra pomoći porodicama žrtava i povređenima u železničkoj nesreći u kojoj je poginulo 69 osoba.
Štrajk je dogovorio odbor zaposlenih u kompaniji Adif, koji čine sindikati CC OO, UGT, CGT, Železnički sindikat i Sindikat železničkog saobraćaja, a predlog je upućen i odboru zaposlenih u kompaniji Renfe.
Prema pisanju španskog El Paisa, štrajk još nije zvanično proglašen.
U međuvremenu, Adif proverava postupanje u svojim kontrolnim centrima u slučajevima otkazivanja sistema LZB, bezbednosnog sistema na pruzi Madrid-Sevilja, kako bi se utvrdilo da li je izdavanje naloga suprotnih pravilima, kakav je dobio mašinovođa voza koji je učestvovao u nesreći kod Urde u provinciji Toledo, bilo uobičajena praksa.
Ministar saobraćaja Španije Oskar Puente saopštio je da će vlada izdvojiti 30 miliona evra za pomoć pogođenima u nesreći, u kojoj je život izgubilo 69 ljudi.
On je najavio i smanjenje frekvencije vozova na liniji Madrid-Sevilja sve dok ne bude uveden novi bezbednosni sistem, kao i da će svaki nalog mašinovođama ubuduće proveravati još jedan kontrolor.
Železnička mreža za vozove velikih brzina, nekada jedan od simbola nacionalnog ponosa Španije, zabeležila je 115 poginulih u dve železničke nesreće u periodu od devet meseci, napominje Raporter.
U prethodnoj nesreći, u provinciji Kordoba u gradu Adamuz, poginulo je 46 ljudi, takođe na železničkoj liniji Sevilja-Madrid.
(Kurir.rs/Tanjug)