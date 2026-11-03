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Poslanici Grenlanda glasali su u utorak za usvajanje sporazuma između ovog arktičkog ostrva, Danske i Sjedinjenih Američkih Država o jačanju bezbednosti na Arktiku i severnom Atlantiku, nakon višemesečnog pritiska američkog predsednika Donalda Trampa, koji je nastojao da preuzme kontrolu nad ovom poluautonomnom teritorijom jedne članice NATO-a.

Trilateralni sporazum otvara put za uspostavljanje dodatnih američkih vojnih baza na Grenlandu i ublažava tenzije izazvane Trampovim ponovljenim zahtevima da ovo ogromno ostrvo postane deo Sjedinjenih Američkih Država.

Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Cilj sporazuma je jačanje američkog vojnog prisustva na Grenlandu, uz zadržavanje ovog samoupravnog ostrva pod danskim suverenitetom.

Sporazum bi ostao na snazi čak i ukoliko Grenland u budućnosti odluči da proglasi nezavisnost.

Za sporazum je glasalo 16 poslanika grenlandskog parlamenta, nijedan nije bio protiv, dok je sedam bilo uzdržano.

Tramp, danska premijerka Mete Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen potpisali su sporazum u septembru, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Očekuje se da će danski poslanici o sporazumu raspravljati kasnije ovog meseca.

Sporazum će "stupiti na snagu" kada budu "završene neophodne parlamentarne procedure Kraljevine Danske, u saradnji sa Grenlandom".

(Kurir.rs/AP)

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