TRAMP NA KORAK OD ONOGA ŠTO JE ŽELEO NA GRENLANDU?! Parlament doneo ključnu odluku, ali poslednju reč tek treba da kaže Danska
Poslanici Grenlanda glasali su u utorak za usvajanje sporazuma između ovog arktičkog ostrva, Danske i Sjedinjenih Američkih Država o jačanju bezbednosti na Arktiku i severnom Atlantiku, nakon višemesečnog pritiska američkog predsednika Donalda Trampa, koji je nastojao da preuzme kontrolu nad ovom poluautonomnom teritorijom jedne članice NATO-a.
Trilateralni sporazum otvara put za uspostavljanje dodatnih američkih vojnih baza na Grenlandu i ublažava tenzije izazvane Trampovim ponovljenim zahtevima da ovo ogromno ostrvo postane deo Sjedinjenih Američkih Država.
Cilj sporazuma je jačanje američkog vojnog prisustva na Grenlandu, uz zadržavanje ovog samoupravnog ostrva pod danskim suverenitetom.
Sporazum bi ostao na snazi čak i ukoliko Grenland u budućnosti odluči da proglasi nezavisnost.
Za sporazum je glasalo 16 poslanika grenlandskog parlamenta, nijedan nije bio protiv, dok je sedam bilo uzdržano.
Tramp, danska premijerka Mete Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen potpisali su sporazum u septembru, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Očekuje se da će danski poslanici o sporazumu raspravljati kasnije ovog meseca.
Sporazum će "stupiti na snagu" kada budu "završene neophodne parlamentarne procedure Kraljevine Danske, u saradnji sa Grenlandom".
(Kurir.rs/AP)