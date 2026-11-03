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Nakon što je u Austriji prijavljeno osam slučajeva pronalaska eksera i igala u slatkišima za Noć veštica, Savezna kriminalistička policija osnovala je poseban istražni tim pod nazivom "Treat", koji će koordinisati istrage širom zemlje.

Nakon što su sumnjivi slatkiši pronađeni u Gornjoj i Donjoj Austriji, kao i u Štajerskoj, najnoviji slučaj zabeležen je u Salcburgu, gde je takođe otkrivena igla u slatkišima prikupljenim tokom Noći veštica.

Za sada je poznato osam prijavljenih slučajeva u četiri austrijske pokrajine.

Jedan slučaj zabeležen je u Amštetenu u Donjoj Austriji, dva u Lincu i okrugu Feklabruk u Gornjoj Austriji, četiri u okruzima Lajbnic i Vajc u Štajerskoj, dok je najnoviji slučaj prijavljen u Salcburgu.

Još nije poznato da li su svi incidenti međusobno povezani. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, nema dokaza koji bi ukazivali na njihovu povezanost.

1/11 Vidi galeriju SABLASNO U BELOJ KUĆI: Tramp i Melanija proslavili Noć veštica! Ovako je predsednik SAD pozirao sa maskiranom decom! (FOTO) Foto: Reuters / Joshua Roberts

Policija osnovala poseban istražni tim

Novoosnovani istražni tim sada će detaljno ispitati moguće zajedničke karakteristike svih prijavljenih slučajeva.

U toku je i razmena informacija sa istražnim organima drugih zemalja, prenose austrijski mediji.

"Ključno je sada povezati pojedinačne incidente iz ugla kriminalističke istrage i identifikovati moguće obrasce delovanja. Osnivanjem istražnog tima Treat stvaramo neophodnu centralnu koordinaciju za to", objasnio je načelnik odeljenja Gerald Tacgern.

Istražitelji posebno žele da utvrde da li iza pojedinačnih slučajeva podmetanja opasnih predmeta u slatkiše postoji zajednička strategija.

Austrijski ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner iz Narodne stranke (ÖVP) oštro je osudio incidente i najavio sveobuhvatnu istragu.

"Podmetanje opasnih predmeta u slatkiše i poklone nije samo kukavički i podmukao čin, već je i opasno po život. Zato ćemo učiniti sve što je u našoj moći da rasvetlimo ova nedela. Saveznoj kriminalističkoj policiji naložio sam da koordinira istragu na nacionalnom i međunarodnom nivou", izjavio je Karner.

Istraga nije ograničena samo na Austriju, budući da su sumnjivi slatkiši tokom Noći veštica otkriveni i u drugim zemljama.

Sumnjivi slatkiši pronađeni i u Nemačkoj i Mađarskoj

Slični slučajevi zabeleženi su i u Nemačkoj i Mađarskoj.

Prema trenutno dostupnim informacijama, incidenti su prijavljeni u čak 11 nemačkih saveznih pokrajina, dok je jedan slučaj zabeležen i u Mađarskoj.

Policija je zbog toga uputila posebno upozorenje roditeljima, pozivajući ih da pažljivo pregledaju sve slatkiše koje su deca prikupila tokom Noći veštica, pre nego što im dozvole da ih pojedu.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na oštećenu, otvorenu ili sumnjivu ambalažu, kao i na moguće tragove neovlašćenog otvaranja pakovanja.

Ukoliko neko pronađe sumnjive slatkiše, nikako ne bi trebalo da ih konzumira.

Policija preporučuje da se takvi proizvodi sačuvaju zajedno sa originalnom ambalažom i da se pronalazak odmah prijavi nadležnim organima.

Takođe je važno da se pronađeni ekseri, igle ili drugi strani predmeti ne uklanjaju iz slatkiša, kako bi se sačuvali potencijalni dokazi za istragu.

U slučaju sumnje da je dete ili odrasla osoba progutala strani predmet, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Direktor Savezne kriminalističke policije Andreas Holcer naglasio je značaj međunarodne saradnje u rasvetljavanju ovih slučajeva.