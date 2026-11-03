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Potrošnja električne energije nemačkih data centara i manjih IT sistema mogla bi do 2035. godine da dostigne između 56 i 70 milijardi kilovat-sati godišnje, zbog ubrzanog razvoja veštačke inteligencije i klaud servisa, upozorilo je danas nemačko udruženje digitalne industrije Bitkom, ističući da nedovoljni kapaciteti elektroenergetske mreže i spore procedure za izdavanje dozvola predstavljaju sve veće prepreke razvoju sektora.

Prema podacima Bitkoma, nemački data centri i manji IT sistemi će tokom 2026. godine potrošiti oko 23 milijarde kilovat-sati električne energije, što odgovara godišnjoj potrošnji približno 6,5 miliona domaćinstava.

Do 2030. godine očekuje se rast potrošnje na između 35 i 38 milijardi kilovat-sati, dok bi do 2035. mogla da dostigne čak 70 milijardi kilovat-sati, prenosi Špigel.

Foto: Time.com

Predsednik Bitkoma Ralf Vintergerst upozorio je da je međunarodna konkurencija u oblasti veštačke inteligencije istovremeno i nadmetanje u računarskim kapacitetima.

"Ko zaostane u razvoju infrastrukture, brzo će izgubiti korak i u oblasti veštačke inteligencije", rekao je Vintergerst na marginama samita o digitalizaciji nemačke vlade.

Bitkom je zatražio mere za smanjenje troškova električne energije, uključujući snižavanje poreza na struju ili uvođenje posebne industrijske cene za data centre, kao i ubrzavanje procedura planiranja i izdavanja dozvola.

Direktor sektora za održivu digitalnu infrastrukturu u Bitkomu Kilijan Vagner ocenio je da pitanje više nije da li će novi data centri biti izgrađeni, već gde će se nalaziti.

"Kompanije neće odlagati svoju digitalnu transformaciju, niti će građani prestati da koriste digitalne usluge samo zato što u Nemačkoj nema dovoljno data centara. U tom slučaju samo ćemo postati zavisniji od inostranstva, gde će se ti centri nalaziti", rekao je Vagner.

Kako napominje Špigel, glavni pokretač rasta potrošnje struje jeste sve šira primena generativne i industrijske veštačke inteligencije.

Očekuje se da će udeo veštačke inteligencije i superračunarskih sistema u ukupnim kapacitetima nemačkih data centara porasti sa oko 20 odsto u 2026. na 55 odsto do 2035. godine.

To znači da bi priključna snaga namenjena tim sistemima mogla da poraste gotovo osam puta, sa sadašnjih 670 na oko 5.300 megavata.

Istovremeno, ulaganja u nemačke data centre tokom 2026. godine dostići će rekordnih 23,5 milijardi evra, što je 57 odsto više nego prethodne godine.

Udruženje je odbacilo i zabrinutost zbog prekomerne potrošnje vode u data centrima, navodeći da 65 odsto tih objekata u Nemačkoj troši najviše 0,1 litar vode po kilovat-satu električne energije.

Značajnija potrošnja vode javlja se prvenstveno kod sistema za hlađenje isparavanjem, koje koristi oko trećine nemačkih data centara.