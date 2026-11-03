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Evropska komisija predstavila je danas (3. novembra) novi vodič za preživljavanje tokom prvih 72 sata u slučaju vanredne situacije ili krize.

Kako se navodi u saopštenju Komisije, budući da se Evropa suočava sa sve češćim i složenijim krizama, Evropska komisija pojačava napore za unapređenje spremnosti širom Evropske unije.

Od pomoći građanima da se zaštite tokom vanrednih situacija do obezbeđivanja neprekidnog funkcionisanja nacionalnih sistema civilne zaštite u slučaju katastrofe, EU preduzima konkretne mere kako bi Evropa postala otpornija.

Danas (3. novembra), na Evropskom forumu civilne zaštite, evropska komesarka za ravnopravnost, pripravnost i upravljanje krizama Hadža Lahbib predstavila je nove smernice koje treba da pomognu građanima i zajednicama da se pripreme za vanredne situacije, uključujući prvih 72 sata krize.

Takođe je najavila planove za ustanovljavanje godišnjeg "Dana pripravnosti EU", koji bi prvi put trebalo da bude obeležen u oktobru 2027. godine.

Foto: Printscreen YouTube/Ruptly TV

Ove inicijative nadovezuju se na nedavno usvojenu preporuku Komisije o kontinuitetu rada i testiranju otpornosti, čiji je cilj jačanje sposobnosti nacionalnih kontaktnih tačaka civilne zaštite širom Evrope da nastave sa radom i u kriznim okolnostima.

Sve ove mere predstavljaju dodatni napredak u sprovođenju Strategije EU za Uniju pripravnosti, kojom se evropski ciljevi u oblasti spremnosti za krize pretvaraju u konkretne aktivnosti.

Nove smernice za unapređenje spremnosti stanovništva

Od pakovanja neophodnih stvari u torbu za hitne slučajeve do poznavanja pravilnog načina reagovanja kada dođe do katastrofe, spremnost počinje praktičnim koracima.

Nove smernice Evropske komisije pomoći će nadležnim organima da građanima pruže znanje i sredstva potrebna za zaštitu sebe i drugih u slučaju krize.

Smernice obuhvataju četiri ključne oblasti:

1. Samostalno snalaženje tokom 72 sata: Pomoć građanima da obezbede svoje osnovne potrebe tokom prva tri dana vanredne situacije, dok se organizuje javna pomoć. To uključuje pripremu osnovnih zaliha za hitne slučajeve i torbi sa neophodnom opremom.

2. Obrazovanje za spremnost u kriznim situacijama: Uključivanje sadržaja o postupanju u vanrednim situacijama u programe predškolskog i osnovnog obrazovanja, kao i obuka nastavnika, kako bi deca od najranijeg uzrasta razvijala odgovarajuće veštine kroz pristupačne aktivnosti prilagođene njihovim godinama, bez izazivanja straha ili anksioznosti.

3. Inkluzivna priprema osoba sa invaliditetom: Obezbeđivanje pristupačnijih i inkluzivnijih mera pripravnosti, uz uvažavanje potreba osoba sa invaliditetom i podsticanje njihovog učešća u planiranju, kako niko ne bi bio izostavljen.

4. Informisanje o rizicima i pretnjama: Podrška nadležnim organima da efikasnije obaveštavaju javnost o opasnostima, kako bi građani dobijali pravovremene, pristupačne i pouzdane informacije pre, tokom i nakon vanrednih situacija.

Ove smernice, koje nisu pravno obavezujuće, imaju za cilj razvijanje kulture pripravnosti širom Evrope, kako bi pojedinci i zajednice bili bolje informisani, opremljeni i sposobni da predvide krizne situacije i odgovore na njih.

Dan pripravnosti Evropske unije

Kako bi spremnost za vanredne situacije postala zajednički prioritet širom Evrope, Evropska komisija predlaže ustanovljavanje godišnjeg Dana pripravnosti EU, koji bi se obeležavao svakog 23. oktobra, počev od 2027. godine.

Ovaj dan trebalo bi da podstakne građane i lokalne zajednice da aktivno učestvuju u pripremama za vanredne situacije, kako bi zaštitili sebe i druge.

Godišnja manifestacija takođe bi predstavljala priznanje naporima i radu nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, organizacija civilne zaštite i zajednica na unapređenju spremnosti širom Evrope.

Izabrani datum označava godišnjicu osnivanja Mehanizma civilne zaštite EU, 23. oktobra 2001. godine, čime se odaje priznanje njegovoj ulozi u jačanju evropske solidarnosti i koordinaciji odgovora na katastrofe unutar i izvan Evropske unije tokom proteklih 25 godina.

Ova inicijativa odražava značaj učešća građana, koji je istakla i Evropska građanska komisija za pripravnost.

Ovo telo, koje je okupilo 150 građana iz cele Evropske unije u periodu od marta do maja 2026. godine, među ostalim merama preporučilo je organizovanje godišnje Nedelje pripravnosti EU.

Evropska komisija sarađivaće sa Evropskim parlamentom, Savetom EU, Evropskim ekonomskim i socijalnim komitetom i Evropskim komitetom regiona na izradi zajedničke deklaracije podrške ovoj inicijativi.

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Jačanje kontinuiteta rada i testiranja otpornosti

Nedavno usvojena Preporuka o kontinuitetu rada i testiranju otpornosti ima za cilj da pomogne državama članicama EU i državama koje učestvuju u Mehanizmu civilne zaštite EU (UCPM) da obezbede neprekidno funkcionisanje nacionalnih kontaktnih tačaka civilne zaštite u okviru ovog mehanizma.