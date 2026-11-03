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Uloga Sjedinjenih Američkih Država u međunarodnoj bezbednosti mogla bi dodatno da se smanji, zbog čega Evropa mora da preuzme veću odgovornost, a to nije moguće bez aktivnog učešća Nemačke, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Uloga Sjedinjenih Američkih Država u svetu mogla bi da postane još manja. Zato uloga Evrope u svetu mora da postane veća. A to nije moguće bez Nemačke", rekao je Zelenski tokom obraćanja na Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji.

On je ukazao na neizvesnost u vezi sa budućom spoljnom i bezbednosnom politikom SAD, uoči izbora za američki Kongres koji se održavaju 3. novembra, prenosi Ukrinform.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Prema njegovim rečima, SAD bi mogle da zadrže postojeće saveze, ali da se istovremeno sve više usredsrede na sopstvene interese i posvete manje pažnje bezbednosti drugih država.

Zelenski je istakao da je Ukrajina duboko zahvalna SAD na pomoći koja spasava živote Ukrajinaca tokom ruske agresije, ali je naglasio i presudan značaj podrške evropskih partnera.

"Ali znamo i da Ukrajina bez Evrope ne bi opstala. Bez Nemačke i drugih evropskih zemalja, bez EU, Rusi bi spalili mnogo više naših gradova i sela da nije bilo vaše pomoći. I to duboko cenimo", rekao je ukrajinski predsednik.

On je ocenio da bezbednost Evrope zavisi od toga da li će njene vodeće države nastaviti da ispunjavaju svoju ulogu u zajedničkom sistemu odbrane i odvraćanja.

Zelenski je pozvao Nemačku da zadrži vodeću ulogu u evropskoj bezbednosti, ističući da će odluke Berlina u velikoj meri uticati na budućnost evropske bezbednosti.

"Sloboda i bezbednost u Evropi nemaju alternativu vašoj posvećenosti i vašoj snazi. Evropa nema alternativu Nemačkoj. Molim vas, zapamtite to", poručio je Zelenski.

Zelenski boravi danas u Berlinu, gde je razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom o nastavku podrške Ukrajini i zajedničkim bezbednosnim izazovima.