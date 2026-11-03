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Kremlj je izgubio poverenje da će predsednik SAD Donald Tramp moći da primora Ukrajinu da prihvati mirovni sporazum pod ruskim uslovima.

Stoga se ruski predsednik Vladimir Putin kladi na produžavanje rata, intenziviranje udara na Ukrajinu i vršenje pritiska na evropske saveznike Kijeva, piše Blumberg, pozivajući se na obaveštene izvore.

Prema toj agenciji, nakon srednjoročnih izbora za Kongres, na kojima bi Trampova pozicija mogla da oslabi, Kremlj će tražiti načine da postigne dalje ublažavanje američkih sankcija.

Primer za to, prema izvoru bliskom Kremlju, jeste sporazum o dizelu koji su Tramp i Putin objavili početkom oktobra. Cilj Moskve je da ubedi Vašington da Sjedinjene Države i Rusija mogu da posluju zajedno bez čekanja kraja rata.

Kako agencija napominje, oslabljeni Tramp verovatno neće postati naklonjeniji Ukrajini i Evropi. Međutim, možda će imati manje mogućnosti da izvrši pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da pristane na sporazum, što će verovatno naterati Putina da intenzivira napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu pre zime.

1/6 Vidi galeriju Premijer Švedske Ulf Kristerson i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: EPA/Christine Olsson

Trilateralni razgovori – prvi test

Prvi test biće razgovori između Ukrajine, SAD i Rusije u Abu Dabiju 10. i 11. novembra. Putin još nije pokazao da je spreman da odustane od teritorijalnih pretenzija.

U međuvremenu, sama Rusija se suočava sa sve većim izazovima. Prema Blumbergu, ruska vojska je u oktobru pretrpela rekordnih 54.000 poginulih i ranjenih, više nego što dobija svakog meseca. Od samita na Aljasci 2025. godine, Kremlj je dodao skoro 60 milijardi dolara svom vojnom budžetu za 2026. godinu, čime je dostigao skoro 200 milijardi dolara, i planira da potroši isti iznos 2027. godine.

Putinov pomoćnik Jurij Ušakov je 28. oktobra rekao da će se konsultacije između Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije održati posle 4. novembra i da će zavisiti od situacije na frontu i "opšte situacije". Zelenski je tada očekivao da će se sastanak održati do 10. novembra: Kijev želi da se trilateralni razgovori održe pre mogućeg sastanka Sjedinjenih Država, Kine i Rusije na samitu APEK-a u Šenženu. Kasnije su Trampov izaslanik Stiv Vitkof i portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdili da će se razgovori u Abu Dabiju održati 10. i 11. novembra, a rusku delegaciju će predvoditi Vladimir Medinski.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Nema kompromisa oko teritorija

Zelenski je insistirao na učešću Evrope, ali je obećao da neće ometati sastanak ako SAD pristanu na trilateralni format. Kijev neće praviti nikakve kompromise oko teritorija na ovim razgovorima: prema rečima ukrajinskog predsednika, ovo je "crvena linija" o kojoj se može razgovarati samo na nivou lidera.