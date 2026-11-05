SEVERNA KOREJA TERSTIRALA NOVO MOĆNO ORUŽJE: Izvedeni udari krstarećim raketama, uzbuna u regionu, odjekuju eksplozije (FOTO)
Severna Koreja testirala je novi sistem protivvazdušne odbrane i izvela vežbu napada krstarećim raketama, objavila je KCNA.
Prema navodima agencije, testiranje sistema protivvazdušne odbrane potvrdilo je tehničke karakteristike i pouzdanost novih materijala i više sistema za navođenje koji se koriste u raketi, kao i sposobnost sistema da otkriva i prati ciljeve, prenosi Rojters.
Jedinica severnokorejskih strateških krstarećih raketa dugog dometa na istoku zemlje izvela je tokom vežbe napad na simuliranu metu aerodroma, navodi KCNA.
Izveštaj izgleda potvrđuje saopštenje južnokorejskog Ministarstva odbrane u utorak da je Pjongjang ispalio više projektila prema moru iz oblasti Sondok na istočnoj obali, navodi Rojters.
To je četvrto lansiranje severnokorejskog naoružanja u proteklih mesec dana.
(Kurir.rs/Tanjug)