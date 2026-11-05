ŽESTOK NAPAD NA UKRAJINU TOKOM NOĆI: Gore objekti logistike, pogođena kuća i garaže, dva grada na udaru, ima ranjenih! (FOTO/VIDEO)
- U Dnjepru i Samaru ranjene su tri osobe, dok su u Dnjepru goreli krov kuće i nekoliko garaža
- U Bučanskom okrugu pogođen je objekat za koji se pretpostavlja da je skladište građevinskog materijala i lokalne službe su reagovale na požar
U ruskim napadima dronovima ranjene su četiri osobe u Dnjepropetrovskoji Kijevskoj oblasti, izbili požari na infrastrukturnim objektima.
U ruskim napadima dronovima na Dnjepropetrovsku i Kijevsku oblast povređene su najmanje četiri osobe, a izbili su i požari na objektima kritične i logističke infrastrukture, saopštile su lokalne vlasti.
Ruske snage napale su gradove Dnjepari Samar u Dnjepropetrovskoj oblasti, pri čemu su povređene tri osobe, saopštila je regionalna vojna administracija.
U Dnjepru su u napadu zapaljeni krov jedne kuće i nekoliko garaža. Požari su izbili i na objektima kritične infrastrukture, a nadležne hitne službe izašle su na teren kako bi reagovale na posledice napada.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo tokom noći je više puta upozoravalo na ruske dronove koji su se kretali ka Dnjepru i okolnom području.
U Kijevskoj oblasti u ruskom napadu pogođen je objekat za koji se pretpostavlja da je skladište građevinskog materijala u Bučanskom okrugu, gde je takođe izbio požar, izvestio je novinar lista "Kijev indipendent" sa mesta događaja.
Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije potvrdila je oko sedam sati ujutru po lokalnom vremenu da je logistička infrastruktura u Kijevskoj oblasti bila meta napada.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)