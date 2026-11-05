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Ruska rafinerija nafte u Rjazanju navodno je bila meta napada dronovima tokom noći 5. novembra, a snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju eksplozije i veliki požar u blizini postrojenja, prema navodima kanala koji prate vojna dešavanja na Telegramu.

Telegram kanal Exilenova+ izvestio je da su dronovi stigli do industrijske zone u kojoj se nalazi rafinerija, jedno od najvećih postrojenja za preradu nafte u Rusiji.

Na snimcima objavljenim na internetu navodno se vidi dejstvo ruske protivvazdušne odbrane, nakon čega je usledila snažna eksplozija i bljesak koji je obasjao noćno nebo. Na drugim snimcima vide se plamen i gust dim koji se uzdižu iz tog područja.

U trenutku objavljivanja teksta ruske vlasti nisu potvrdile napad na rafineriju. Guverner Rjazanske oblasti Pavel Malkov takođe se nije oglasio povodom incidenta.

Rafinerijom u Rjazanju upravlja ruski državni naftni gigant Rosnjeft, a njen godišnji kapacitet prerade iznosi oko 17 miliona tona sirove nafte. Postrojenje se nalazi na oko 500 kilometara od Ukrajine i proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo i druge naftne derivate.

Rafinerija je u prethodnim mesecima više puta bila meta ukrajinskih napada dronovima.

Nakon napada 15. oktobra, postrojenje je navodno obustavilo rad jedne od svojih glavnih jedinica za primarnu preradu nafte, izvestio je Rojters, pozivajući se na izvore iz industrije.