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Demokratska stranka uspela je da preuzme kontrolu nad oba doma američkog Kongresa, nakon što su prvi izborni rezultati nagovestili veliki poraz republikanaca na međuizborima održanim 3. novembra.

Demokrate su ostvarile značajne pobede u više saveznih država u kojima su republikanci tradicionalno imali snažnu podršku, uključujući Teksas, Severnu i Južnu Karolinu, Kanzas, Ajovu i Ohajo.

Ovakav rezultat predstavlja veliki politički preokret, a birači su na izborima iskazali nezadovoljstvo republikancima i administracijom predsednika Donalda Trampa.

Tramp je prihvatio prve izborne rezultate i u razgovoru za "Foks njuz" priznao da je bio "pomalo iznenađen" ishodom, uz čestitke demokratama. Takođe je rekao da je očekivao da će republikanci proći bolje.

Prvi znaci velikog poraza republikanaca pojavili su se već u ranim satima izborne noći, kada su počeli da pristižu rezultati iz saveznih država na istočnoj obali, u kojima tradicionalno dominira Republikanska stranka.

U Džordžiji je demokratski senator Džon Osof ubedljivo pobedio republikanskog izazivača Majka Kolinsa. Na Floridi su republikanci izgubili četiri od pet novoformiranih kongresnih izbornih jedinica za koje su verovali da će im doneti prednost.

U nastavku su izdvojeni neki od najvećih izbornih preokreta.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP

Demokrate osvojile senatorsko mesto u Južnoj Karolini

Demokrata Eni Endruz ostvarila je iznenađujuću pobedu u trci za Senat u Južnoj Karolini, savladavši republikansku kandidatkinju Darlin Grejem. Darlin Grejem prethodno je imenovana na senatorsko mesto svog pokojnog brata Lindzija Grejema.

- Jasno je da mi kao konzervativci imamo mnogo posla, a taj posao počinje večeras - izjavila je Darlin Grejem nakon što je priznala poraz.

Donald Tramp je 2024. godine osvojio ovu saveznu državu sa prednošću većom od 17 procentnih poena. Predsednik je tokom kampanje održao tri skupa u Južnoj Karolini kako bi podržao njenu kandidaturu, ali to nije bilo dovoljno da joj obezbedi pobedu.

Endruzina pobeda predstavlja prvi put posle više od 20 godina da će demokrate imati svog predstavnika iz Južne Karoline u američkom Senatu.

- Pokazali ste celoj naciji šta je moguće - poručila je Endruz okupljenim pristalicama.

Dodala je da je niko u Vašingtonu nije nagovorio da se kandiduje, niti joj je poklonio senatorsko mesto ili napisao govor.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

Demokrate napravile preokret u Teksasu

Demokrate su uzdrmale republikansku političku dominaciju u Teksasu, osvojivši senatorsko mesto prvi put posle gotovo četiri decenije, ali i pobedu u trci za guvernera.

Džejms Talariko pobedio je republikanskog kandidata Kena Pakstona, čiju je kampanju, prema navodima lista, podržala donacija milijarderaIlona Maska veća od 200 miliona dolara.

- Vratili smo Teksas - izjavio je Talariko u pobedničkom govoru u Ostinu.

Istovremeno, republikanski guverner Greg Abot priznao je poraz od demokratske kandidatkinje Džine Inohose, iako je bilo prebrojano tek oko 60 odsto glasova. Inohosa je tako postala prva latinoamerička guvernerka Teksasa.

Rezultati predstavljaju značajan preokret u državi koja je još od 1988. godine birala republikance za američki Senat.

1/7 Vidi galeriju Abdul El-Sajed, demokratski kandidat za senatora iz Mičigena, prvi musliman u istoriji SAD koji je izabran u američki Senat na izborima 2026. Foto: SARAH YENESEL/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Vivek Ramasvami izgubio trku za guvernera Ohaja

Republikanski kandidat Vivek Ramasvami doživeo je poraz od demokratkinje Ejmi Akton u trci za guvernera Ohaja. Ramasvamijeva kampanja potrošila je oko 74 miliona dolara na reklamiranje, ali ni velika finansijska ulaganja nisu mu donela pobedu.

Akton je nakon proglašenja pobede poručila da "oporavak počinje danas".

Tokom poslednjih nedelja kampanje u središtu pažnje našlo se i njeno detinjstvo, nakon što je Ramasvami objavio reklamu u kojoj se "pojavljuje njena otuđena majka", pozivajući građane Ohaja "da ne glasaju za svoju ćerku".

Ramasvami je priznao poraz, ocenivši da je kampanja povremeno bila veoma neprijatna sa obe strane. Rekao je da je telefonom čestitao pobednici i izrazio nadu da će ona svojim vođstvom ujediniti Ohajo.

1/15 Vidi galeriju SAD izbori Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA

Kanzas prvi put posle 1932. dobija demokratskog senatora

Demokrata Adam Hamilton pobedio je republikanskog kandidata Rodžera Maršala, čime je Kanzas prvi put od 1932. godine dobio demokratskog predstavnika u Senatu.

Hamilton, pastor najveće metodističke crkve u SAD, uspeo je da privuče nezadovoljne republikanske i nezavisne birače svojim umerenim političkim stavovima.

Republikanci u ruralnim delovima Kanzasa bili su nezadovoljni vladajućom strankom i Trampovom administracijom zbog rastućih troškova života i visokih cena goriva, koje su posebno pogodile lokalne poljoprivrednike.

- Stanovnici Kanzasa - republikanci, nezavisni birači i demokrate - poručuju da ono što se događa u Vašingtonu nije prihvatljivo - rekao je Hamilton nakon pobede.

1/5 Vidi galeriju Izbori za Predstavnički dom i Senat Kongresa u SAD Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia, JOSÉ LUIS VILLEGAS / Newscom / Profimedia

Demokrate osvojile senatorsko mesto Džej Di Vensa

U Ohaju je demokrata Šerod Braun pobedio republikanskog kandidata i aktuelnog senatora Džona Hustedа, čime se vratio u Senat.

Braun je izgubio izbore za četvrti mandat 2024. godine, ali će sada preuzeti preostale dve godine šestogodišnjeg mandata koji je 2022. osvojio Džej Di Vens.

Vens je napustio Senat 2024. godine nakon što ga je Tramp izabrao za potpredsednika SAD. Guverner Ohaja Majk Devajn imenovao je Hustedа za njegovog naslednika 2025. godine, što je dovelo do održavanja vanrednih izbora.

Braun je pobedu predstavio kao trijumf radničke klase nad velikim donatorima i korporacijama.