Sajam međunarodnog uvoza Kine (CIIE), prva nacionalna izložba na svetu posvećena uvozu koja se održava deveti put, otvoren je u četvrtak u Šangaju.

Ovogodišnji sajam, koji se održava od 5. do 10. novembra, okupio je 4.142 izlagača iz inostranstva, među kojima je više od 300 kompanija sa liste 500 najvećih svetskih kompanija časopisa „Fortune“ i vodećih kompanija iz različitih industrija. Na sajmu je predstavljeno više od 480 eksponata koji će imati svetsku, azijsku ili kinesku premijeru, što je najveći broj u istoriji ove manifestacije.

Ukupna izložbena površina ove godine premašuje 440.000 kvadratnih metara. Američki izlagači zauzimaju više od 50.000 kvadratnih metara, čime su osmu godinu zaredom na prvom mestu, dok su kompanije iz Nemačke, Velike Britanije i Francuske takođe među najzastupljenijim učesnicima.

Ovogodišnji sajam zadržava šest glavnih izložbenih celina i deo posvećen inkubaciji inovacija, koji obuhvata oblasti kao što su inteligentna industrija i informacione tehnologije, roba široke potrošnje, prehrambeni i poljoprivredni proizvodi, automobili i pametna mobilnost, medicinski uređaji i proizvodi za zdravstvenu zaštitu, kao i trgovina uslugama.

U delu sajma namenjenom inkubaciji inovacija predstavljena su 633 tehnološka i inovaciona projekta iz gotovo 40 zemalja i regiona, što je za skoro 20 odsto više nego na prethodnom izdanju sajma.