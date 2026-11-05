Slušaj vest

Istražitelji i dalje pokušavaju da rasvetle uzroke pada privatnog aviona na Floridi, nesreće u kojoj je prošle sedmice poginulo devet osoba.

Jeziv audio-snimak zabeležio je trenutak u kom pilot u panici izgovara: "Do đavola, nemamo više vremena!", neposredno pre nego što se letelica velikom brzinom strmoglavila na saobraćajnicu u okrugu Palm Bič.

Nakon ove tragedije otvorena su četiri ključna pitanja na koja javnost i stručnjaci još uvek čekaju odgovore.

Može li se pronaći crna kutija?

U svakoj vazduhoplovnoj nesreći crna kutija predstavlja ključni izvor podataka koji istražiteljima rasvetljava lanac događaja.

Međutim, ovaj "lirdžet" udario je o tlo pri brzini od više stotina kilometara na sat – svedoci navode da se obrušio poput projektila – a krhotine letelice rasute su u prečniku od skoro 6,5 kilometara.

Nisu svi manji privatni avioni opremljeni kompletnim sistemom crne kutije, koji obuhvata snimač zvuka u kabini i snimač parametara leta.

Član Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja (NTSB) Tom Čepmen potvrdio je na konferenciji za medije da je avion imao ugrađen snimač glasa. Ipak, nadležne službe još ne mogu sa sigurnošću da potvrde da li se uređaj zaista nalazio u avionu u trenutku nesreće, budući da propisi za ovu kategoriju letelica to izričito ne nalažu.

Čak i ako je snimač bio u avionu, silina udara razbila je letelicu u hiljade sitnih komada. Iako su crne kutije konstruisane da izdrže ekstremne udare i visoke temperature, njihovo pronalaženje u ovakvim okolnostima ostaje ogroman izazov za spasilačke i istražne timove.

Zašto se odlomio rep letelice?

Jedan od ključnih elemenata aviona - veći deo levog krmila visine, sastavnog dela repnog sklopa - pronađen je skoro 6,5 kilometara dalje od mesta pada. Istražitelji ističu da ovo nedvosmisleno potvrđuje da je avion počeo da se raspada još u vazduhu.

Levo krmilo visine upravlja uzdužnim nagibom letelice, pa je bez njega posadi bilo praktično nemoguće da ispravi avion iz strmog poniranja ka zemlji. Bivši član NTSB-a Džon Golja naglašava da podaci telemetrije leta ukazuju na kratkotrajno poravnanje pre samog udara:

"Izgleda da je letelica na nekoliko sekundi uspela da se izravna na visini od 8.000 stopa. Da bi to postigao, pilot je po svemu sudeći preopteretio strukturu repa, usled čega se horizontalni stabilizator jednostavno odlomio od trupa".

Pre samog pada, na avionu je usled umerene turbulencije počelo da se formira zaleđivanje. Posada je zatražila dozvolu za penjanje sa 35.000 na 37.000 stopa neposredno pre nego što je oglasila vanrednu situaciju i nekontrolisano krenula ka tlu.

Natalija Gadelja (20), kopilotkinja privatnog aviona Lirdžet 60, koja je poginula u avionskoj nesreći na Floridi. Foto: Foto: itsnatfilg/Threads

Da li je letelica upala u smrtonosni "mrtvački ugao"?

Jedna od najzastupljenijih teorija jeste da se avion našao u opasnom aerodinamičkom procepu poznatom kao "mrtvački ugao" (coffin corner). Nekadašnji pilot Martin Varsavski smatra da je posada upala u ovu zamku pokušavajući da nadvisi dva velika olujna sistema. On podseća da su olujni oblaci bili jasno vidljivi na radarima i da laki poslovni avioni po pravilu zaobilaze takve vremenske nepogode u širokom luku.

Varsavski je na društvenoj mreži X pojasnio mehanizam ovog fenomena: "Oluje drastično menjaju spoljašnju temperaturu vazduha, zbog čega avion više ne može da održi visinu pri istoj brzini. To je takozvani coffin corner. U tim okolnostima letelicom postaje izuzetno teško upravljati".

U ovom režimu leta minimalna bezbedna brzina (brzina prevlačenja) i maksimalna dozvoljena brzina (kritični Mahov broj) opasno se približavaju jedna drugoj. Margina manevrisanja za pilote tada se svodi na minimum — dovoljno je leteti tek neznatno brže ili sporije da bi došlo do trenutnog gubitka uzgona ili katastrofalnog strukturalnog oštećenja.

Džef Gregori, pilot privatnog aviona Lirdžet 60, koji je poginuo u avionskoj nesreći na Floridi Foto: Printkskrin

Da li su piloti morali da uđu u oluju?

Iskusni avijatičar Džastin Krab veruje da je tragediji kumovao niz pogrešnih odluka u pilotskoj kabini, a pre svega rizičan pokušaj preletanja preko vrha oluje. Krab, osnivač i direktor platforme za rezervaciju čarter letova "Jettly", izjavio je za Njujork post da je posada morala u potpunosti da izbegne nevreme:

"Apsolutno je trebalo da zaobiđu oluju" - rekao je on.

Prema raspoloživim podacima, kontrola letenja je posadi prethodno odobrila promenu rute radi zaobilaženja opasne zone. Krab pretpostavlja da su piloti možda podlegli fenomenu u avijaciji poznatom kao "get-there-itis" - psihološkom pritisku da se po svaku cenu stigne na odredište, koji često potiskuje racionalnu procenu rizika. Ipak, on napominje da zvaničan razlog zbog kog je posada svesno nastavila let kroz olujni front za sada ostaje nerazjašnjen.

Tragičan bilans nesreće

U ovoj nesreći život je izgubio poznati tehnološki magnat Adam Robinson (44), njegova supruga Helen Šarp, kao i njihovo dvoje dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli.

Adam Robinson (45), njegova supruga Helen Šarp (40) i njihovo dvoje male dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli, poginuli u padu aviona na Floridi Foto: Privatna Arhiva