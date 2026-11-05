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Da li je, nakon ovog teškog izbornog poraza, na pomolu pobuna protiv Donalda Trampa?

Nakon katastrofalne izborne noći, čini se da je bitka za prevlast unutar njegovog sopstvenog tabora već počela, u trenutku kada su demokrate, ohrabrene trijumfom na američkim izborima, povratile kontrolu u Kongresu.

Sam Tramp je žurno pokušao da odbaci svaku odgovornost za poraz koji je bio gotovo istorijskih razmera.

Objavio je sliku kačketa sa natpisom "Veto", što je aluzija na poslednje moćno oružje koje mu stoji na raspolaganju tokom preostale dve godine mandata.

Nakon toga se, navodno, povukao u svoje privatne odaje, ostavivši saradnike u panici i strahu od talasa otpuštanja. Prema rečima ljudi iznutra, atmosfera u Beloj kući kreće se od eksplozivne do potpuno obeshrabrene.

Trampove predizborne taktike dale su kontraefekat

U konzervativnoj Americi raste gnev prema lideru. Bivši saveznici iz pokreta MAGA, istaknute medijske ličnosti i stranačke kolege republikanci optužuju Trampa da je prekršio predizborna obećanja i primenio strategiju koja je u osnovi bila pogrešna.

Posebno je na meti kritika njegova turneja širom zemlje, koja se pokazala kao taktički promašaj, mnogi je vide ne kao ništa više od pukog hranjenja sopstvenog ega.

- Ponašajte se kao da sam ja na glasačkom listiću - pozivao je Tramp svoje pristalice. Umesto toga, dobio je oštar odgovor.

Bivši saveznici: "Nije ispunio obećanja"

Tramp se sada suočava sa "prijateljskom vatrom": napadima iz sopstvenih redova. Nekadašnja ikona pokreta MAGA, Mardžori Tejlor Grin, koja je već ranije zahladila odnose s njim i u međuvremenu još više skrenula ka krajnjoj desnici. požalila se:

- Podržavali smo predsednika Trampa, davali mu novac, glasali za njega, žrtvovali svoje vreme i javno stali iza njega, ali on nije ispunio svoja obećanja.

Čak i potpredsednik Džej-Di Vens izražava neslaganje sa politikom svog šefa, a Trampov sin, Donald Mlađi, podržao je svaku reč koju je Vens izgovorio.

Raste pritisak i od strane najglasnijih "MAGA" pobunjenika.

Ovu grupu čine nekadašnji Trampovi saveznici, poput Takera Karlsona (57), Megin Keli (55) i Kendis Ovens (37), koji već dugo oštro kritikuju svog bivšeg idola, a suština njihove kritike je da je Tramp izdao upravo onaj pokret koji je sam stvorio.