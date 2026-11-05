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Aerodrom Čapeko u brazilskoj državi Santa Katarina zatvoren je na neodređeno vreme nakon što je tornado pogodio to područje u sredu. Koncesionar Voe Ksap obustavio je sva poletanja i sletanja zbog velike štete na terminalu i pisti. Snimci iz vazduha pokazuju obim štete.

Unutrašnja struktura putničkog terminala urušila se pod udarima vetra, a oštećeni su i hangari i glavna zgrada. Vatrogasci čiste ruševine. Snimci koje je napravio dron otkrivaju uništene krovove nekoliko zgrada, a jedna od njih je pala na manji avion.

Kompanija Voe Ksap je rekla putnicima da ne dolaze na aerodrom. "Tehnički timovi su na terenu, sprovode detaljan pregled infrastrukture i preduzimaju sve neophodne mere kako bi normalizovali saobraćaj u najkraćem mogućem roku", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Let je otkazan u poslednjem trenutku

Let 4274 kompanije Azul se spremao za poletanje tačno u trenutku kada je tornado udario. Pilot i kopilot su morali da prekinu proceduru poletanja. Trenutak prolaska oluje zabeležen je na video snimku koji je Portal Šapeko podelio sa CNN Brazil. Snimak prikazuje avion na pisti neposredno pre iznenadne promene vremena. Vidljivost se brzo smanjuje, a u pozadini se čuje glasan zvuk.

U komunikaciji sa kontrolnim tornjem, posada je izvestila da prekida operaciju: "Na pisti smo, ne vidimo ništa. [...] Stojimo, avion se mnogo trese, kreće se... [...] Zaustavili smo se na pisti, letelica se kreće, ne možemo... radio... [...] Čekamo da se smiri kako bismo se mogli vratiti na stajalište. [...] Vratićemo se na ulaz na stajalište [...] Procenimo da li možemo da uđemo".

Dva tornada i velika šteta u Santa Katarini

Civilna zaštita države Santa Katarina potvrdila je da su se tokom jake oluje na zapadu zemlje formirala dva tornada, jedan u Šapeku, a drugi u Šanšereu.

Brazilska država se od nedelje bori sa obilnim kišama, jakim vetrovima i gradom. Oluja je do sada pogodila 58 opština, oštetivši 1.438 domova. Četiri opštine su proglasile vanredno stanje.

Meteorološka stanica Sekretarijata za zaštitu i civilnu zaštitu (SDC/SC) zabeležila je udare vetra od 93 km/h.

Stanica Nacionalnog meteorološkog instituta (INMET) u drugom delu grada izmerila je udare vetra do 126 km/h. Do 19 časova zabeleženo je 200 intervencija povezanih sa olujom.

Ukupno 24 osobe su povređene, a 47.000 ljudi je osetilo posledice oluje. Oštećeno je 86 škola i 20 zdravstvenih ustanova. Jedan smrtni slučaj je potvrđen u gradu Rio Negrinjo, gde se srušila benzinska pumpa. Prema podacima vatrogasne službe, više od 200 vatrogasaca širom države radi na saniranju štete.

Nastavak nestabilnog vremena