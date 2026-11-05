PROCURILE PRIVATNE PORUKE EMANUELA MAKRONA! Evo šta kaže o teorijama zavere da je Brižit transrodna osoba, otkrio i čime će se baviti posle politike
- Objavljene su privatne Makronove poruke iz knjige Fransoaz Degoa, u kojima zahvaljuje zbog odbrane Brižit od teorija zavere i komentariše političku scenu.
- Predsednik tvrdi da nije nameravao da poveri vladu Novom narodnom frontu i da je raspuštanje parlamenta zaustavilo Nacionalno okupljanje.
- Makron odbacuje navode da će raditi za milijardere posle mandata i kaže da bi, ako uđe u biznis, pokrenuo sopstveni posao.
Nova knjiga Fransoaz Degoa, pod naslovom "Svi ste previše strogi prema meni", donosi privatne prepiske francuskog predsednika Emanuela Makrona.
Knjiga se temelji na porukama razmenjenim putem aplikacije Telegram, a odlomke su već objavili list "Le Figaro" i nedeljnik "Marijan", prenosi Euronjuz.
Kako se navodi, Makron je tek pre nekoliko dana saznao da će njegove prepiske biti objavljene u javnosti. Prepiska je započela u leto 2024. godine, kada je Makron kontaktirao Degoa kako bi joj zahvalio što je na platformi X stala u odbranu njegove supruge, Brižit Makron.
U to vreme, prva dama je bila meta napada teoretičara zavere koji su tvrdili da je ona transrodna osoba.
- Hvala vam, a i moja supruga vam zahvaljuje. Bez obzira na političke razlike, vaše reči su važne - napisao je on, potpisavši se inicijalima "EM". Degoa je iskoristila priliku da nastavi razgovor.
Makron o raspuštanju parlamenta i vladi
Knjiga potvrđuje da Emanuel Makron nikada nije imao nameru da poveri formiranje vlade koaliciji "Novi narodni front", koja je pobedila na parlamentarnim izborima 2024. godine.
- Samo ona, i svi vi, verujete da bi ona jednog dana mogla da stigne do Matinjona - napisao je Makron misleći na Lusi Kaste, tadašnju kandidatkinju levice za premijerku.
Francuski predsednik smatra da je uspešno zaustavio desničarsko "Nacionalno okupljanje" (RN), iako je njegova odluka o raspuštanju parlamenta značajno otežala drugu polovinu njegovog mandata. On odbacuje ocene da je to bio nepromišljen politički potez.
- To raspuštanje, koje me je skupo koštalo u svakom pogledu, ipak je uspelo da zaustavi RN. U to sam siguran. Bili su spremni za jesen, ali ne i za jun”, stoji u jednoj od poruka.
Kritike saradnika i medija
U svojoj prepisci, kolumnistkinja i predsednik dotakli su se i šire političke scene. Makron je bio otvoren u svojim procenama saradnika i protivnika. O Gabrijelu Atalu je napisao:
- Dali smo mu previše. Stalno. Daleko previše.
Što se tiče stranke Žan-Lika Melanšona, "Nepokorena Francuska" (La France Insoumise – LFI), on primećuje:
- Strategija LFI-ja je luda, ali ja u nju ne verujem.
Istovremeno, Makron hvali Olivijea Fora, prvog sekretara Socijalističke partije.
- On je dobar momak – zaista dobar momak, taj Olivije - piše Makron, sugerišući da bi For, koji je u međuvremenu doživeo poraz od Rafaela Gluksmana, trebalo da se kandiduje.
- Trebalo bi da pokuša, Olivije. Ostali su gubitnici. Samo ih pogledajte, jednog po jednog!
U svojim porukama, Makron ga direktno ohrabruje:
- Hajde, mora da povuče potez. Mora da krene u napad; može on da izađe na kraj sa ’Melušem’ [nadimak za Melanšona]. Ja sam se lično nosio s njim, nije lako, ali je izvodljivo.”
U drugim porukama, žali se na to kako se mediji odnose prema njemu. Kritikuje članke koji ga, po njegovom mišljenju, omalovažavaju, kao i one koji novinarima dostavljaju poverljive informacije.
- Tri članka ne čine nikakvu razliku - piše on u jednoj poruci, uz kritiku novinara koji analiziraju njegove poteze, a da ga nikada nisu upoznali. "Često ste i vi i vaše kolege preoštri prema meni", požalio se predsednik.
Život nakon Jelisejske palate
Makron ne može ponovo da se kandiduje za predsednika zbog ustavnog ograničenja od dva uzastopna mandata; kako se za nekoliko meseci približava njegov odlazak iz Jelisejske palate, on se osvrće na svoj mandat.
- Za osam godina ostvarili smo napredak. Učinili smo mnogo u borbi protiv separatizma i na poboljšanju kupovne moći - izjavio je u junu ove godine.
Ne govori detaljno o svojoj budućnosti nakon napuštanja funkcije sledećeg proleća, mada je dao nekoliko nagoveštaja. Kada je list "Le JDD" u julu objavio da bi predsednik mogao da pređe u firmu milijardera Gzavjea Nijela, Makron je to oštro demantovao.
Kada ga je Fransoaz Degoa upitala o toj mogućnosti, kao i o izgledima da radi za druge milijardere, odgovorio je: "Potpuna, apsolutna besmislica."
- Neću raditi ni za koga. Radije bih imao mali prostor za sebe, nego veliki prostor u tuđem domu. U svakom slučaju, ako i uđem u poslovni svet, biće to moj sopstveni poduhvat - pri čemu više naginjem tome da to učinim u inostranstvu. Ali neću biti ni njihov zaposleni, niti ću im biti obavezan. Nikada - izjavio je Makron.
(Kurir.rs/Index)