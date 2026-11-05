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Nova knjiga Fransoaz Degoa, pod naslovom "Svi ste previše strogi prema meni", donosi privatne prepiske francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Knjiga se temelji na porukama razmenjenim putem aplikacije Telegram, a odlomke su već objavili list "Le Figaro" i nedeljnik "Marijan", prenosi Euronjuz.

Kako se navodi, Makron je tek pre nekoliko dana saznao da će njegove prepiske biti objavljene u javnosti. Prepiska je započela u leto 2024. godine, kada je Makron kontaktirao Degoa kako bi joj zahvalio što je na platformi X stala u odbranu njegove supruge, Brižit Makron.

U to vreme, prva dama je bila meta napada teoretičara zavere koji su tvrdili da je ona transrodna osoba.

- Hvala vam, a i moja supruga vam zahvaljuje. Bez obzira na političke razlike, vaše reči su važne - napisao je on, potpisavši se inicijalima "EM". Degoa je iskoristila priliku da nastavi razgovor.

Makron o raspuštanju parlamenta i vladi

Knjiga potvrđuje da Emanuel Makron nikada nije imao nameru da poveri formiranje vlade koaliciji "Novi narodni front", koja je pobedila na parlamentarnim izborima 2024. godine.

- Samo ona, i svi vi, verujete da bi ona jednog dana mogla da stigne do Matinjona - napisao je Makron misleći na Lusi Kaste, tadašnju kandidatkinju levice za premijerku.

Francuski predsednik smatra da je uspešno zaustavio desničarsko "Nacionalno okupljanje" (RN), iako je njegova odluka o raspuštanju parlamenta značajno otežala drugu polovinu njegovog mandata. On odbacuje ocene da je to bio nepromišljen politički potez.

- To raspuštanje, koje me je skupo koštalo u svakom pogledu, ipak je uspelo da zaustavi RN. U to sam siguran. Bili su spremni za jesen, ali ne i za jun”, stoji u jednoj od poruka.

Kritike saradnika i medija

U svojoj prepisci, kolumnistkinja i predsednik dotakli su se i šire političke scene. Makron je bio otvoren u svojim procenama saradnika i protivnika. O Gabrijelu Atalu je napisao:

- Dali smo mu previše. Stalno. Daleko previše.

Predsednik Francuske Emanuel Makron Foto: Youtube/franceinfo

Što se tiče stranke Žan-Lika Melanšona, "Nepokorena Francuska" (La France Insoumise – LFI), on primećuje:

- Strategija LFI-ja je luda, ali ja u nju ne verujem.

Istovremeno, Makron hvali Olivijea Fora, prvog sekretara Socijalističke partije.

- On je dobar momak – zaista dobar momak, taj Olivije - piše Makron, sugerišući da bi For, koji je u međuvremenu doživeo poraz od Rafaela Gluksmana, trebalo da se kandiduje.

- Trebalo bi da pokuša, Olivije. Ostali su gubitnici. Samo ih pogledajte, jednog po jednog!

U svojim porukama, Makron ga direktno ohrabruje:

- Hajde, mora da povuče potez. Mora da krene u napad; može on da izađe na kraj sa ’Melušem’ [nadimak za Melanšona]. Ja sam se lično nosio s njim, nije lako, ali je izvodljivo.”

U drugim porukama, žali se na to kako se mediji odnose prema njemu. Kritikuje članke koji ga, po njegovom mišljenju, omalovažavaju, kao i one koji novinarima dostavljaju poverljive informacije.

- Tri članka ne čine nikakvu razliku - piše on u jednoj poruci, uz kritiku novinara koji analiziraju njegove poteze, a da ga nikada nisu upoznali. "Često ste i vi i vaše kolege preoštri prema meni", požalio se predsednik.

Foto: THOMAS SAMSON / POOL/AFP POOL

Život nakon Jelisejske palate

Makron ne može ponovo da se kandiduje za predsednika zbog ustavnog ograničenja od dva uzastopna mandata; kako se za nekoliko meseci približava njegov odlazak iz Jelisejske palate, on se osvrće na svoj mandat.

- Za osam godina ostvarili smo napredak. Učinili smo mnogo u borbi protiv separatizma i na poboljšanju kupovne moći - izjavio je u junu ove godine.

Ne govori detaljno o ​​svojoj budućnosti nakon napuštanja funkcije sledećeg proleća, mada je dao nekoliko nagoveštaja. Kada je list "Le JDD" u julu objavio da bi predsednik mogao da pređe u firmu milijardera Gzavjea Nijela, Makron je to oštro demantovao.

Kada ga je Fransoaz Degoa upitala o toj mogućnosti, kao i o izgledima da radi za druge milijardere, odgovorio je: "Potpuna, apsolutna besmislica."

- Neću raditi ni za koga. Radije bih imao mali prostor za sebe, nego veliki prostor u tuđem domu. U svakom slučaju, ako i uđem u poslovni svet, biće to moj sopstveni poduhvat - pri čemu više naginjem tome da to učinim u inostranstvu. Ali neću biti ni njihov zaposleni, niti ću im biti obavezan. Nikada - izjavio je Makron.