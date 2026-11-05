"ZAHVALAN SAM I REPUBLIKANCIMA, ALI..."

"ZAHVALAN SAM I REPUBLIKANCIMA, ALI..."

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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu u sredu da se nada da će uspesi demokrata na međuizborima u SAD doneti veću pomoć Ukrajini u njenom četvoroipogodišnjem ratu sa Rusijom.

Zelenski je za nemačku televiziju ZDF rekao kako se nada da će promene koje donosi preuzimanje kontrole demokrata nad oba doma Kongresa sledeće godine ići u korist Kijeva.

"Zahvalan sam i republikancima, ali demokrate vrlo jasno govore o podršci Ukrajini i pružanju pomoći Ukrajini", rekao je Zelenski u izjavi koju je ZDF preneo na nemačkom pre emitovanja intervjua. "Oni govore o obnavljanju veze između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope... Zbog toga postoji nada da će se uspostaviti ravnoteža snaga i da ćemo dobiti veću podršku".

Zelenski je rekao da bi veća pomoć SAD mogla da utiče na ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Ako Kongres sada bude govorio o snažnoj finansijskoj podršci ili vojnoj pomoći, kao što to Evropa danas čini i pokazuje, onda će to biti nešto pozitivno što će imati uticaja na Putina", preneo je ZDF njegove reči.

Zelenski je uložio značajne napore da izgladi nestabilne odnose sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, posebno nakon sastanka u Ovalnom kabinetu u februaru 2025. godine, kada je ukrajinski predsednik optužen da je "nezahvalan" za američku pomoć.

1/6 Vidi galeriju Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Poslednjih nedelja Tramp je povukao nekoliko poteza naklonjenih Rusiji, uključujući dogovor o uvozu ruskog dizela i ublažavanje sankcija.

Ipak, trilateralni pregovori sa Ukrajinom i Rusijom pod vođstvom SAD trebalo bi da se nastave sledeće nedelje, nakon pauze od nekoliko meseci.

Specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof izjavio je u ponedeljak da će Sjedinjene Države okupiti delegacije Ukrajine i Rusije u Abu Dabiju 10. i 11. novembra kako bi razgovarale o okončanju rata protiv Ukrajine, posleratnim bezbednosnim sporazumima i deeskalaciji.

1/12 Vidi galeriju Pregovori u Istanbulu o okončanju rata u Ukrajini Foto: HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT/EPA, HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS OFFICE HANDOUT/TURKISH FOREIGN MINISTER PRESS O

Zelenski o stavovima Ilona Maska prema ratu u Ukrajini

U ostalim izjavama koje je objavio ZDF, Zelenski je govorio o pristupu satelitskom sistemu Starlink kompanije SpaceX Ilona Maska, kao i o rezervama prema Maskovim stavovima o ratu.

"Zahvalni smo kompaniji SpaceX što nam je omogućila komunikaciju. To nam je bilo od velike pomoći na početku rata", rekao je Zelenski. "Ali moramo biti sasvim jasni u vezi sa ovim: njegov stav prema ovom ratu nam se definitivno ne dopada".