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Tektonski poremećaj u raspodeli mandata nametnuo je pitanje političke budućnosti Donalda Trampa i pravca u kom će se kretati Republikanska stranka uoči narednih predsedničkih izbora. Prve utiske i analizu izbornog ishoda direktno sa lica mesta za naš portal izneo je Robert Čoban, direktor kompanije "Color Media Group".

Komentarišući razmere glasanja i dramatičan gubitak uticaja republikanaca u delovima zemlje u kojima su generacijama držali apsolutnu dominaciju, Čoban naglašava da su ocene tamošnje štampe sasvim opravdane.

- Američki mediji su u prvim reakcijama rezultate izbora već označili kao 'plavi cunami'. Pobeda demokrata i poraz republikanaca širom SAD zaista su toliko ubedljivi da se taj izraz nameće sam po sebi, demokrate su preuzele kontrolu nad oba doma Kongresa. Poraz je za republikance utoliko teži jer su izgubili mandate u državama u kojima su decenijama bili neprikosnoveni: u Kentakiju demokratski kandidat za Senat nije pobedio još od 1932, a u Teksasu od 1988. godine. Pored toga, Mičigen je prvi put u istoriji u Senat poslao muslimana iz redova Demokratske stranke, upravo kandidata koji je tokom kampanje bio najčešća meta Trampovih napada.

Donald Tramp Foto: SARAH YENESEL/EPA, RICHARD RODRIGUEZ/EPA, AP/Charlie Neibergall

Mirno glasanje bez euforije i agresivne kampanje

Za razliku od izbornih procesa u ovom delu Evrope gde tenzije i stranačka ikonografija dominiraju svakodnevicom, situacija na ulicama vodećih američkih gradova na Istočnoj obali odavala je potpuno drugačiju sliku. Čoban je izborni dan proveo na terenu i opisao kako je proces izgledao iz ugla običnog posmatrača.

- Zanimljivo je da na terenu - kako u Bostonu, gde sam pratio glasanje, tako i ranije u Njujorku, sama kampanja nije bila prenaglašena spoljnim obeležjima. Gotovo da nije bilo bilborda ni masovnih mitinga, a na sam dan izbora biračka mesta su bila tek diskretno obeležena, bez euforije i tenzija na kakve smo navikli u našem regionu.

02:32 "TRAMP VIŠE NE MOŽE BITI ADUT ZA 2028. GODINU" Čoban za Kurir televiziju analizirao izborni "plavi cunami" u Americi! Birači su poslali jasnu poruku šta misle Izvor: Kurir televizija

Građani poslali jasnu poruku o Trampovoj politici

Epilog ovog glasanja neminovno pokreće pitanje odgovornosti i kadrovskih promena u redovima poražene stranke, naročito kada je reč o uticaju bivšeg predsednika. Osvrćući se na naredni dvogodišnji ciklus i pozicioniranje za predsedničku trku, naš sagovornik smatra da je podrška Trampovom političkom kursu u narodu doživela ozbiljan pad.

- Uveren sam da Donald Tramp u naredne dve godine više ne može biti figura oko koje Republikanska stranka može graditi oporavak rejtinga i pripremu za izbore 2028. Građani SAD su se ubedljivom većinom jasno izjasnili šta misle o njegovoj unutrašnjoj i spoljnoj politici.

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Kurir.rs

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