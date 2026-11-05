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Tanker je u sredu pogođen sa dva projektila u Persijskom zalivu, oko 50 nautičkih milja (92 kilometra) severno od katarskog grada Madinat aš Šamal, saopštio je britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Prema navodima britanske vojske, identitet broda, zastava pod kojom plovi, kao i stanje posade za sada nisu potvrđeni. Takođe nema informacija o obimu materijalne štete niti o mogućim posledicama po životnu sredinu. Odgovornost za napad još niko nije preuzeo.

Istovremeno, iranska državna televizija izvestila je da su dva tankera i jedan tegljač naleteli na mine u Ormuskom moreuzu.

UKMTO je prošlog meseca upozorio na poteškoće u utvrđivanju stvarnog broja napada na brodove, jer većina plovila više ne prijavljuje incidente.

(Kurir.rs/AP/Foto:Ilustracija)

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