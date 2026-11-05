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Dogovor američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, o isporuci ruskog dizela Sjedinjenim Američkim Državama suočava se sa ozbiljnim preprekama, pošto su dva od prva tri tankera koja su prevozila rusko gorivo promenila prvobitno odredište.

Tanker promenio kurs

Tanker "Talisman", koji je pod sankcijama SAD, Velike Britanije i Evropske unije, skrenuo je sa putanje prema američkoj atlantskoj obali i uplovio u Sredozemno more, objavio je danas Fajnenšel tajms (FT).

Brod se nalazi u blizini obale Alžira i emituje signal "čeka instrukcije", što ukazuje na to da još nema potvrđenog kupca niti luke u kojoj bi iskrcao teret.

Drugi tanker preusmeren ka Brazilu

Drugi tanker, "Leruo", koji plovi pod zastavom Sijera Leonea i u vlasništvu je kompanije iz Hongkonga, promenio je odredište u Brazil.

Taj brod je takođe pod sankcijama, koje su mu uvele Evropska unija, Velika Britanija i Kanada.

Treći brod još plovi ka SAD

Treći tanker, "Agioi Fanendes", koji je prvobitno signalizirao Njujork kao odredište, i dalje plovi prema severoistočnoj obali SAD, ali ni on nema potvrđenu luku istovara.

Foto: Shutterstock/Joshua Sukoff, Sebastian Castelier/Shutterstock, Tommy Chia SG/Shutterstock

Njegov vlasnik, grčka kompanija Eastern Mediterranean Maritime, saopštio je da brod nastavlja plovidbu čekajući instrukcije, jer luka u kojoj će teret biti iskrcan još nije određena.

Analitičar kompanije Kpler Met Smit ocenio je da ne bi bilo iznenađujuće ukoliko i taj tanker promeni kurs i odustane od uplovljavanja u američku luku, s obzirom na oprez potencijalnih kupaca zbog regulatornih, pravnih i sankcionih rizika.

Još jedan tanker plovi ka američkoj obali

U međuvremenu, još jedan tanker, "Beast", takođe plovi prema američkoj atlantskoj obali.

Brod je utovario dizel u ruskoj luci Primorsk 27. oktobra.

Prema podacima koje navodi Fajnenšel tajms, prva tri tankera trebalo je da prevezu ukupno oko 140.000 tona ruskog dizela.

Reč je o prvim pošiljkama obuhvaćenim privremenom dozvolom američkih vlasti, izdatom nakon što je Tramp 9. oktobra objavio dogovor sa Putinom o ublažavanju ograničenja za izvoz ruskog dizela.