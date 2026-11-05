UZBUNA NA LETOVIMA ŠIROM EVROPE! Više aviona hitno preusmereno zbog pretnje bombom - šta se to dešava na starom kontinentu?
- Nekoliko letova širom Evrope preusmereno je zbog pretnji bombom, a među njima je bio i avion Er Lingus iz Dablina za Rim.
- Finska kompanija Finnair prijavila je pretnju na letu Helsinki-Rim, dok su četiri leta za Prag stavljena pod proveru nakon dojave o improvizovanoj eksplozivnoj napravi.
Nekoliko letova širom Evrope je preusmereno zbog pretnje bombom.
Jedan od pogođenih aviona bio je Er Lingus Erbas A320 koji je leteo iz Dablina za Rim, a koji je izdao uzbunu za vanredno stanje i sleteo na vazduhoplovnu bazu Evre na severu Francuske.
U međuvremenu, finska avio-kompanija Finer saopštila je da je u četvrtak postojala pretnja bombom u jednom od njenih aviona koji su leteo iz Helsinkija za Rim. Avion je bio u pratnji vazduhoplovnih snaga i sleteo je kako je planirano.
Policija u Češkoj Republici kaže da se četiri leta koja su išla za Prag "pripremaju za sletanje" nakon što su "dobili pretnju u vezi sa postavljanjem improvizovane eksplozivne naprave".
"Procenjujemo relevantnost pretnje kao nisku", napisala je češka policija na X, dodajući da će "pirotehničke provere biti sprovedene na svim avionima" nakon sletanja.
Pre dva dana najmanje sedam letova bilo je pogođeno sličnim pretnjama.
(Kurir.rs/BBC/Foto:Ilustracija)