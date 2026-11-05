Slušaj vest

Nekoliko letova širom Evrope je preusmereno zbog pretnje bombom.

Jedan od pogođenih aviona bio je Er Lingus Erbas A320 koji je leteo iz Dablina za Rim, a koji je izdao uzbunu za vanredno stanje i sleteo na vazduhoplovnu bazu Evre na severu Francuske.

U međuvremenu, finska avio-kompanija Finer saopštila je da je u četvrtak postojala pretnja bombom u jednom od njenih aviona koji su leteo iz Helsinkija za Rim. Avion je bio u pratnji vazduhoplovnih snaga i sleteo je kako je planirano.

Policija u Češkoj Republici kaže da se četiri leta koja su išla za Prag "pripremaju za sletanje" nakon što su "dobili pretnju u vezi sa postavljanjem improvizovane eksplozivne naprave".

"Procenjujemo relevantnost pretnje kao nisku", napisala je češka policija na X, dodajući da će "pirotehničke provere biti sprovedene na svim avionima" nakon sletanja.

Pre dva dana najmanje sedam letova bilo je pogođeno sličnim pretnjama.

(Kurir.rs/BBC/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlanetaUZBUNA NA LETU DABLIN-RIM! Avion hitno preusmeren u vazduhoplovnu bazu na severu Francuske
avion Erbas
PlanetaUZBUNA U EVROPI! Više aviona hitno prizemljeno zbog dojava o bombi
Aerodrom Lajpcig
HrvatskaOTKRIVENO KO JE NAPRAVIO HAOS U SPLITU! Policija upala u avion koji je leteo za Beograd, usledilo HAPŠENJE: Pričao o bombi, pa rekao da se ŠALI!
putnici avion.jpg
PlanetaAVIONI PRINUDNO SLEĆU, PODIGNUTI VOJNI LOVCI Misteriozne dojave izazvale haos na aerodromima! Šta se to dešava na nebu iznad Evrope?!
Putnički avion