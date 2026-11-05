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Nekoliko letova širom Evrope je preusmereno zbog pretnje bombom.

Jedan od pogođenih aviona bio je Er Lingus Erbas A320 koji je leteo iz Dablina za Rim, a koji je izdao uzbunu za vanredno stanje i sleteo na vazduhoplovnu bazu Evre na severu Francuske.

U međuvremenu, finska avio-kompanija Finer saopštila je da je u četvrtak postojala pretnja bombom u jednom od njenih aviona koji su leteo iz Helsinkija za Rim. Avion je bio u pratnji vazduhoplovnih snaga i sleteo je kako je planirano.

Policija u Češkoj Republici kaže da se četiri leta koja su išla za Prag "pripremaju za sletanje" nakon što su "dobili pretnju u vezi sa postavljanjem improvizovane eksplozivne naprave".

"Procenjujemo relevantnost pretnje kao nisku", napisala je češka policija na X, dodajući da će "pirotehničke provere biti sprovedene na svim avionima" nakon sletanja.