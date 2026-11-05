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Demokrate su na pragu istorijskog izbornog preokreta u Misisipiju, jednoj od najkonzervativnijih američkih saveznih država, u kojoj već 44 godine nisu pobedile na izborima za Senat.

Njihov kandidat Skot Kolom vodi u izuzetno tesnoj trci protiv republikanske senatorke Sindi Hajd-Smit, ali pobednik još nije proglašen.

Prema poslednjim dostupnim podacima, Kolom ima 464.926 glasova, a Hajd-Smit 463.788, odnosno demokratski kandidat vodi sa samo 1.138 glasova prednosti. Prebrojano je približno 96 odsto očekivanih glasova, a ishod bi mogli da odluče glasački listići koji još nisu obrađeni.

Reč je o mogućem novom velikom udarcu za Republikansku stranku i Donalda Trampa, koji je na predsedničkim izborima 2024. godine u Misisipiju osvojio oko 61 odsto glasova.

Samo dve godine kasnije republikanska senatorka bori se za politički opstanak u državi koju su republikanci decenijama smatrali svojim sigurnim uporištem.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp tokom završnog predizbornog govora u Vašingtonu uoči međuizbora u SAD. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP



Poslednja pobeda 1982. godine



Poslednji demokrata koji je pobedio na izborima za američki Senat u Misisipiju bio je Džon C. Stenis, koji je 1982. godine osvojio svoj sedmi mandat sa 64,2 odsto glasova. Stenis je pripadao generaciji konzervativnih južnjačkih demokrata i bio je dugogodišnji zagovornik rasne segregacije.

U Senatu je ostao do januara 1989. godine, kada ga je nasledio republikanac Trent Lot. Od tada su sva senatorska mesta na izborima u Misisipiju osvajali republikanci, a Kolom sada ima priliku da prekine taj niz.

Njegova pobeda bila bi istorijska i iz još jednog razloga. Kolom bi postao prvi Afroamerikanac iz Misisipija izabran u Senat nakon perioda Rekonstrukcije, koji je usledio posle Američkog građanskog rata.

1/15 Vidi galeriju SAD izbori Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA



Ko je Skot Kolom?



Skot Kolom rođen je 1982. godine, upravo one godine kada je poslednji put demokrata pobedio na senatorskim izborima u Misisipiju. Odrastao je u Kolumbusu, a poslednjih desetak godina radi kao okružni tužilac u severoistočnom delu savezne države.

Godine 2015. pobedio je dotadašnjeg tužioca koji je na toj funkciji bio gotovo 30 godina i postao prvi crni tužilac u tom pravosudnom okrugu. Njegov otac bio je republikanac koji je učestvovao u kampanji Ronalda Regana, što Kolomovu političku biografiju čini neuobičajenom za demokratskog kandidata na američkom jugu.

U kampanji za Senat Kolom se usredsredio na visoke životne troškove, cene goriva, radna mesta i položaj lokalnih bolnica. Obećavao je i povećanje minimalne zarade, kao i protivljenje smanjenju sredstava za zdravstvenu zaštitu siromašnijih građana.



Tramp podržao senatorku



Sindi Hajd-Smit prvi put je imenovana u Senat 2018. godine, a potom je pobedila na vanrednim izborima iste godine i na redovnim izborima 2020. Tada je demokratskog kandidata Majka Espija porazila sa približno deset procentnih poena prednosti.

Hajd-Smit jedna je od bliskih Trampovih saveznica i podržavala je njegovu poresku, imigracionu i bezbednosnu politiku. Tramp je prošlog meseca lično učestvovao na njenom predizbornom skupu, nastojeći da mobiliše republikanske birače.

- Skot Kolom je najradikalniji kandidat za Senat kojeg je Misisipi imao, doslovno za naših života - rekla je Hajd-Smit na skupu na kojem je govorio Tramp.

Kolom je uoči predsednikovog dolaska odgovorio da mnogi građani neće moći ni da dođu na skup jer nemaju novca za gorivo.

U kampanju su se uključili i bivši demokratski predsednik Bil Klinton, kao i bivša potpredsednica Kamala Haris. Njihovo angažovanje pokazuje koliko su demokrate ozbiljno shvatile mogućnost pobede u saveznoj državi u kojoj tradicionalno teško osvajaju izbore.



Kada će biti poznat pobednik?



Prebrojavanje glasova u Misisipiju još nije završeno, a konačan rezultat mogao bi da bude poznat tek narednih dana. Preostalo je nekoliko hiljada glasačkih listića poslatih poštom i privremenih listića birača čije pravo glasa mora dodatno da bude potvrđeno.

Prema informacijama državnih izbornih vlasti, još može da bude primljeno oko 3.600 listića poslatih poštom, dok konačan broj privremenih glasačkih listića još nije utvrđen.

Lokalna izborna komisija trebalo bi da potvrdi rezultate do 13. novembra, dok je zvanično proglašenje rezultata na nivou savezne države predviđeno za 3. decembar.