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Uprkos svom nazivu, Satanistički hram, osnovan 2013. godine u Salemu u Masačusetsu, tvrdi da ne obožava niti veruje u Satanu. Umesto toga, koristi ga kao simbol lične slobode, verskog pluralizma i protivljenja autoritarizmu. Višegodišnji sukob dostigao je vrhunac u avgustu, kada je podneo tužbu zbog verske diskriminacije.

Savezni sudija odobrila je satanistima da u zgradi Kapitola američke savezne države Ajove organizuju kontroverzno praznično okupljanje, poništivši tako višegodišnje protivljenje republikanskih čelnika. Odluka doneta u ponedeljak omogućava lokalnom ogranku Satanističkog hrama da u decembru održi jednodnevni događaj u zgradi državnog parlamenta, nakon što su zvaničnici više puta odbili njihove prijave.

Republikanski čelnici u Predstavničkom domu i Senatu savezne države godinama su tvrdili da predloženi sadržaji te organizacije krše pravila kojima se zabranjuju preterano nasilje i neprimereni sadržaji. Posebnu pažnju državnih zvaničnika privuklo je takmičenje u kostimima koje je organizacija planirala da održi u okviru događaja. Na njemu je trebalo da učestvuje Krampus, demonski lik iz božićnog folklora, čiji bi kostim podrazumevao nošenje svežnjeva šiba. Državno Odeljenje za administrativne poslove upozorilo je da bi rekviziti potencijalno mogli "da budu štetni za decu" ili da budu upotrebljeni kao oružje protiv njih.

Foto: Anna Galkovskaya / Panthermedia / Profimedia

"Nema više reklamiranja deci", rekao je Adam Stin, bivši direktor tog odeljenja, nakon što je prijava odbijena 2024. godine.

"Nema više pokušaja da ih navedu na stvaranje satanskih simbola, pevanje satanskih himni i učestvovanje u satanskim ritualima. Nema više uključivanja mladih u takmičenja u kostimima i odbrane oružja koje se koristi za zlostavljanje mladih " dodao je.

Međutim, višegodišnji sukob dostigao je vrhunac u avgustu, kada je Satanistički hram podneo tužbu protiv direktora Odeljenja za administrativne poslove Ajove Marka Kembela, njegovog prethodnika Adama Stina i samog odeljenja, piše Dejli mejl.

U tužbi je organizacija zvaničnike Ajove optužila za višegodišnju kampanju verske diskriminacije. Tvrdi da su više puta odbijali njeno praznično okupljanje, dok su drugim verskim organizacijama dozvoljavali održavanje sopstvenih događaja.

Organizacija je tužbu zasnovala na ustavnoj zaštiti slobode govora, tvrdeći da su zvaničnici Ajove prekršili njena ustavna prava i zakone savezne države. Uprkos svom nazivu, Satanistički hram, osnovan 2013. godine u Salemu u Masačusetsu, tvrdi da ne obožava niti veruje u Satanu. Umesto toga, koristi ga kao simbol lične slobode, verskog pluralizma i protivljenja autoritarizmu.

Na svom sajtu organizacija se opisuje kao "neteistička verska organizacija" posvećena promovisanju sekularizma i razdvajanju crkve i države.

Sudija odobrila praznični događaj

Glavni okružni sudija Stefani Rouz u ponedeljak je odobrila održavanje događaja, zaključivši da Satanistički hram ima velike izglede da uspe u tužbi zbog kršenja slobode govora. Odbacila je zabrinutost države zbog Krampusa, lika iz božićnog perioda koji kažnjava neposlušnu decu, ocenivši da mogućnost da taj lik uplaši decu nije valjan razlog za zabranu događaja.

"Isključivanje kostima Krampusa zbog mogućnosti da bi mogli da uplaše decu, dok se istovremeno dozvoljavaju praznični ukrasi, znači da se cilja na određeno stanovište o prazniku, a ne na sam praznik", napisala je sudija.

Foto: JIM LO SCALZO/EPA

Naložila je državnim zvaničnicima da u roku od sedam dana odobre okupljanje zakazano za 12. decembar. Time je otvoren put prazničnom događaju na kojem će učestvovati kostimirani likovi Krampusa, a program će uključivati pevanje božićnih pesama, aktivnosti bojenja za decu i izradu ukrasa.

U izjavi nakon sudske odluke, Šefali Aurora, advokatica Američke unije za građanske slobode (ACLU) u Ajovi, rekla je:

"Državni zvaničnici jasno su stavili do znanja da su Satanističkom hramu uskratili dozvolu za održavanje događaja u rotundi Kapitola zato što se nisu slagali sa njihovim verskim stavovima. Osnovno načelo je da vlada ne sme na taj način da ograničava slobodu govora, daje prednost jednoj religiji u odnosu na drugu niti diskriminiše verske grupe zato što se ne slaže sa njima.

U zasebnoj izjavi, Met Kežaja, glavni pravni savetnik Satanističkog hrama, ustvrdio je da je događaj "od samog početka trebalo da bude primeren porodicama".

"Ništa od ovoga nije postalo 'štetno' samo zato što državni zvaničnici ne odobravaju način na koji smo odlučili da izrazimo svoje stavove", napisao je.

Država najavila žalbu

Međutim, pravna bitka još nije završena. Kancelarija glavne državne tužiteljke Ajove najavila je da će se "odmah" žaliti na odluku sudije Rouz, tvrdeći da je događaj neprimeren za javni prostor koji redovno posećuju mala deca.

"Porodice sa malom decom redovno posećuju Kapitol, naročito tokom prazničnog perioda. Država Ajova želi da kompleks Kapitola bude bezbedno i prijatno mesto za tu decu", izjavila je Džen Grin, portparolka glavne državne tužiteljke Brenne Bird, prenosi Gardijan.

Satanistički hram takođe traži trajnu sudsku zabranu daljeg uskraćivanja dozvola i novčanu odštetu zbog navodnog kršenja svojih prava.

Ipak, ovo nije prvi put da su praznične instalacije te organizacije izazvale kontroverze u Kapitolu Ajove. U decembru 2023. godine organizacija je postavila instalaciju sa Bafometom, likom sa glavom jarca povezanim sa okultnom ikonografijom. Instalaciju je ubrzo vandalizovao muškarac koji je doputovao iz Misisipija.