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Ispod površine Marsamogla bi da se nalazi neaktivna magmatska komora, pokazuje novo istraživanje objavljeno u naučnom časopisu "Science Advances". Rezultati ukazuju na to da Mars, barem u geološkom smislu, nije potpuno neaktivan u svojoj unutrašnjosti.

- Naši nalazi ukazuju na to da je Mars zadržao dovoljno unutrašnje toplote da podrži vulkansku aktivnost sve do nedavno, a možda je podržava i danas - rekao je Danijel Mež iz Poljske akademije nauka.


U atmosferi Marsa otkriven neobičan gas


Još 2021. godine svemirska letelica uključena u tadašnji evropsko-ruski istraživački projekat "ExoMars" otkrila je hlorovodonik u atmosferi Crvene planete.

Prema podacima Evropske svemirske agencije (ESA), taj gas na Zemlji često se pojavljuje prilikom oslobađanja gasova iz magmatskih otvora.

Naučnici su na Marsu naknadno otkrili dodatne količine hlorovodonika, i to u neuobičajeno vreme i na mestu na kojem ga nisu očekivali. Količina tog gasa u atmosferi Marsa menja se u zavisnosti od godišnjeg doba.


Pukotine kroz koje bi mogli da izlaze gasovi iz magme


Svemirska letelica je u oblasti Alba Mons na Marsu otkrila pukotine, od kojih su neke duge i po nekoliko stotina metara.

Naučnici pretpostavljaju da bi kroz njih mogli da izlaze gasovi iz magme koja se nalazi ispod površine planete. Prema podacima ESA, na Marsu se nalaze najveći vulkani u Sunčevom sistemu, ali još nije jasno koliko su aktivni.

Na Crvenoj planeti zabeleženi su i potresi, što takođe ukazuje na mogućnost vulkanske aktivnosti. Ipak, do sada tamo nisu primećene vulkanske erupcije niti novi tokovi lave. Mež ističe da su pukotine zanimljive i zbog mogućnosti postojanja života ispod površine Marsa.

- Ako su hidrotermalni sistemi aktivni, mogli bi da sadrže sastojke i energiju potrebne za razvoj mikroorganizama, a istovremeno bi ih štitili od neprijateljskog i promenljivog okruženja iznad površine - rekao je on.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

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