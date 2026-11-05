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Ukrajinska policija objavila je snimak sa kamere na uniformi policajca za koji navodi da prikazuje trenutke između dva snažna ruska udara bombama u kojima je poginulo najmanje 40 ljudi u centru za humanitarnu pomoć i sklonište.

Snimak, zabeležen kamerom jednog od poginulih policajaca, prikazuje meštane južnog sela Komišuvaha kako odlaze u podzemno sklonište nakon prvog napada u ponedeljak. Ubrzo potom čuje se detonacija i vidi plamen u trenutku kada je sklonište pogođeno.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi više od 30 ljudi još uvek moglo biti pod ruševinama, dok se spasilačka operacija nastavlja treći dan zaredom.

Devet vođenih bombi, od kojih su neke težile 3.000 kg, pogodilo je selo dok su se ljudi okupljali da preuzmu humanitarnu pomoć, saopštila je Ukrajina.

"Brzo u sklonište!"

Snimak sa kamere policajca ukrajinska nacionalna policija objavila je u sredu. Prikazuje ogromno razaranje nakon prvog udara bombe na selo u Zaporoškoj oblasti, dok šokirani meštani posmatraju ruševine.

Vide se i teško oštećeni objekti. Zatim se preko radio-veze čuje glas vojnog zvaničnika koji upozorava policajce na terenu da je ka Komišuvahi lansirano još vođenih bombi.

"Brzo [idite] u sklonište!", govori jedan od policajaca meštanima, koji se vide kako ulaze u sklonište - najmanje dva nivoa pod zemljom. Nekoliko sekundi kasnije sklonište je pogođeno, a snimak se prekida.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Ukrajina je saopštila da se sklonište nalazilo u blizini lokalne škole, koja je korišćena za distribuciju humanitarne pomoći.

BBC Verifaj je potvrdio da je snimak zabeležen na istoj lokaciji kao i snimak koji je objavila ukrajinska Državna služba za vanredne situacije (DSNS), a koji prikazuje posledice napada u Komišuvahi u ponedeljak.

Zelenski: "Rusi su bacili devet avio-bombi"

U objavi na društvenim mrežama u sredu, Zelenski je naveo: "Rusi su bacili devet avio-bombi. Prvo su pogodili ljude koji su došli da prime humanitarnu pomoć, a zatim spasioce i policajce koji su stigli na lice mesta".

Ukrajinski predsednik je dodao da je "nažalost, reakcija sveta na ovaj suludi napad bila veoma slaba", nazvavši ga još jednim od "hiljada" ratnih zločina koje je počinila Rusija.

Ukrajinski DSNS je ranije objavio još jedan video-snimak koji prikazuje ogroman krater nastao nakon napada na Komišuvahu.