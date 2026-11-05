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Ukrajinska vojna obaveštajna služba testirala je neobično novo oružje za bojište, kopnenog robota opremljenog bacačem plamena, čime je proširen rastući spektar naoružanih besposadnih vozila koja ukrajinske snage već koriste.

Borci iz jedinice "Bratstvo" u sastavu Specijalne jedinice "Timur" testirali su ovo besposadno kopneno vozilo, saopštila je Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR) 4. novembra. HUR još uvek nije otkrio tehničke detalje o sistemu, uključujući njegov domet, tip bacača plamena ili predviđenu ulogu na bojištu.

Novinar Farid Šarafmal, autor YouTube kanala "Farid Speaks", takođe je učestvovao u testiranjima. Iz HUR-a su naveli da se više detalja i snimaka sa testiranja očekuje u predstojećoj epizodi posvećenoj obaveštajcu sa pozivnim znakom "Fotograf".

Vozilo opremljeno bacačem plamena najnoviji je primer kako Ukrajina prilagođava kopnene robote za direktnu borbu.

Ukrajinske snage su već koristile besposadna kopnena vozila naoružana bacačima granata za napade na ruske položaje i ulazak u zaklone, držeći pešadiju podalje od zona direktne vatre.