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Jedna osoba je spasena, a jedna je još zarobljena ispod ruševina na gradilištu u Istanbulu.

Kako je objavio Sabah, nesreća se dogodila oko podneva po loklalnom vremenu u istanbulskom naselju Bahčelijevleru, a do urušavanja je došlo tokom iskopavanja temelja na gradilištu.

Policijske, vatrogasne, medicinske i ekipe AFAD-a (Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama) poslate su na lice mesta nakon prijave.

Spasilički timovi su jednog od radnika čiji se glas čuo ispod ruševina pronašli i spasili, njemu je na licu mesta ukazana prva pomoć, a nakon toga je prevezen u bolnicu. Veruje se da se ispod ruševina nalazi još jedan radnik.

Kako je saopšteno, u toku su napori da se spasi druga osoba zatrpana ispod klizišta. Nadležne službe ispituju uzrok zbog kojeg su se urušili temelji na gradilištu.