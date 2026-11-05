Sve se nastavilo i na palubi

Sve se nastavilo i na palubi

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Dvojica ronilaca na Maldivima potukla su se pod vodom, na dubini od oko 15 metara, pri čemu je kamera zabeležila kako jedan od njih pokušava da skine masku drugom.

Kineski instruktor ronjenja, Sjao Du, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, ronio je sa prijateljem kada su im, prema njegovim rečima, prišla trojica ronilaca.

Navodeći da je lokacija za ronjenje bila prepuna, Du je za lokalne medije izjavio da mu je jedan muškarac iznenada priplivao odozdo i gurnuo ga.

Kada je taj muškarac pokušao da otpliva, njegova peraja su udarila Dua, koji je pokušao da ih odgurne. Taj događaj je, prema rečima gospodina Dua, doveo do žestokog sukoba pod vodom.

Pokušao da mu skine masku za disanje?

Na snimku se vidi kako drugi muškarac, za koga Du tvrdi da je lokalni ronilački vodič, hvata njega za ruku. Dok Du pokušava da odgurne vodiča nogama (na kojima su peraja), čini se da drugi ronilac pruža ruku ka njegovom licu.

Du je kasnije rekao lokalnim medijima da je uspeo da se izvuče, a kada je izronio na površinu, suočio se sa tim roniocima.

Na snimku, koji je kasnije zabeležen na brodu, vidi se kineski instruktor ronjenja kako viče na muškarca na drugom plovilu, govoreći:

- Vi ste prišli meni, uhvatili ste me! Pokušali ste da mi uzmete regulator. Pokušali ste da me ubijete pod vodom, vas trojica! Trojica na jednog, to je veoma nepristojno!

Oglasila se kompanija: Incident shvatamo veoma ozbiljno

U međuvremenu, kompanija "Maldives Legend Fleet", sa kojom su Du i njegov prijatelj ronili, potvrdila je da je došlo do incidenta u koji su bili uključeni ronioci sa jednog od njihovih brodova za ronilačka krstarenja i vodič sa drugog broda, nazvanog "Infinity X".

- Upoznati smo sa snimkom koji kruži internetom, a koji se tiče incidenta od 28. oktobra 2026. godine na lokaciji "Kuda Rah Thila", u kojem su učestvovali ronioci sa jednog od naših brodova i ronilački vodič sa drugog plovila - navodi se u saopštenju.

Foto: Printscreen/X

- Ovaj incident shvatamo veoma ozbiljno. Bezbednost pri ronjenju nam je uvek bila glavni prioritet i nastavićemo da preduzimamo sve mere kako bismo osigurali bezbedno i korektno okruženje na svakoj lokaciji za ronjenje. Saslušali smo verziju događaja naših gostiju i slučaj prijavili nadležnim organima radi istrage. S obzirom na to da se nadležni organi sada bave ovim slučajem, nećemo iznositi dalje komentare o konkretnim detaljima.

Direktor prodaje i marketinga kompanije "Maldives Legend Fleet" potvrdio je da je ta kompanija suspendovala jednog od svojih vodiča za ronjenje usled incidenta koji se dogodio pod vodom.

- Na osnovu informacija kojima raspolažemo, sukob je počeo incidentom u koji su bili umešani vodič za ronjenje sa drugog plovila i jedan od naših gostiju, nakon čega je intervenisao naš ronilački tim. Svesni smo da su naknadno iznete ozbiljne optužbe koje se tiču ponašanja našeg profesionalnog ronioca. Ove optužbe, zajedno sa svim okolnostima incidenta, zahtevaju pažljivu i nepristrasnu istragu - izjavio je on.