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DANAS ZATVOREN AJFELOV TORANJ! Generalni štrajk i protesti u Francuskoj (FOTO)
- Ajfelov toranj u Parizu danas je zatvoren za posetioce zbog generalnog štrajka u Francuskoj.
- Sindikati traže veće zarade i bolju kupovnu moć, a protestima su se pridružili i studenti i srednjoškolci.
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Ajfelov toranj u Parizu danas je zatvoren za posetioce zbog generalnog štrajka u Francuskoj, saopštila je kompanija koja upravlja tim spomenikom na svom zvaničnom sajtu.
Zatvaranje je usledilo na dan protesta i štrajkova u Francuskoj koje su organizovali sindikati, zahtevajući povećanje zarada i poboljšanje kupovne moći građana, prenosi Figaro.
Generalni štrajk sindikata i protesti u Francuskoj Foto: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA
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Nekoliko hiljada ljudi izašlo je danas na ulice širom Francuske, a protestima su se pridružili i studenti i srednjoškolci, koji su ponovo organizovali okupljanja ispred obrazovnih ustanova.
Zbog štrajka su zatvorene i pojedine sale muzeja Luvr, navedeno je na zvaničnom sajtu te ustanove.
(Kurir.rs/Tanjug)
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