Kontrola granice će trajati šest meseci
Planeta
DRŽAVA EU VRAĆA GRANIČNU KONTROLU! Oglasila se vlada: "Postoji ozbiljna pretnja javnom redu i unutrašnjoj bezbednosti"
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Švedska će ponovo uvesti granične kontrole na svojim unutrašnjim granicama na period od šest meseci na osnovu procene da postoji ozbiljna pretnja javnom redu i unutrašnjoj bezbednosti, saopštila je vlada u četvrtak.
"Procena se prvenstveno zasniva na ozbiljnoj bezbednosnoj situaciji koja je rezultat potpune invazije Rusije na Ukrajinu, što je dovelo do hibridnih pretnji i neprijateljskih aktera koji se kreću i deluju unutar Šengenskog prostora", navodi se.
Kontrola granice će trajati šest meseci, od 12. novembra 2026. do 11. maja 2027. godine.
(Kurir.rs/Rojters)
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