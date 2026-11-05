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On je zapalio kuću svoje partnerke dok su se u njoj nalazili osmogodišnja Alisa Linč i njen petogodišnji brat Kaleb. Telo devojčice pronađeno je u ormaru, dok je dečakovo telo bilo zalepljeno za dušek lepljivom trakom.

Nadležni su pronašli i baklju u dečakovom donjem vešu, kao i još jednu ispod njegovog tela. Majka dece, Liza Linč, u trenutku stravičnog zločina bila je na poslu u Evansvilu, u američkoj saveznoj državi Indijani. Svoju decu ostavila je Vajzhejtu na čuvanje.

Ubica je pogubljen smrtonosnom injekcijom u državnom zatvoru Indijane, u gradu Mičigen Siti, u četvrtak. Postupak je počeo nešto posle ponoći, a vlasti su potvrdile da je smrt proglašena u 00:45 sati po lokalnom vremenu.

Njegov poslednji obrok bila su svinjska rebarca sa roštilja. Nije imao poslednje reči.

Liza je Alisu opisala kao kreativnu devojčicu koja je volela da crta portrete članova svoje porodice. Njen sin Kaleb, kako je rekla, voleo je da se mazi, da kuva i da se igra sa igračkama.

- Svaki dan bez njih predstavlja borbu. Svaki rođendan, svaki praznik i svaki važan trenutak obeleženi su njihovim bolnim odsustvom. Vreme prolazi, ali teret njihovog gubitka nikada ne nestaje. Oni će zauvek biti moja deca - izjavila je majka na sudu.

Ovo pogubljenje dolazi u trenutku kada je smrtna kazna ponovo pod lupom javnosti, nakon neuspelog pogubljenja Kristе Pajk u Tenesiju.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Vajzhejtovi advokati pokušali su da spreče izvršenje smrtne kazne tvrdeći da je njihov klijent pretrpeo povrede glave i da je imao probleme sa mentalnim zdravljem.

Zahtevali su da mu se uradi snimanje mozga, navodeći da taj faktor nije adekvatno razmotren tokom suđenja 2013. godine.

U četvrtak su pogubljenja bila planirana i na Floridi i u Alabami.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Džesi Gvardado osuđen je na smrt nakon što je priznao da je 2004. godine nasmrt izbo nožem 75-godišnju ženu u njenoj kući u okrugu Volton. Ukrаo je kutiju sa nakitom, 67 dolara i druge dragocenosti kako bi mogao da kupuje drogu.

U Alabami se sa pogubljenjem suočava i 54-godišnji Majkl Tejlor, 35 godina nakon što je tokom pljačke metalnom šipkom nasmrt pretukao stariji bračni par u njihovoj kući u Gadzenu u Alabami.