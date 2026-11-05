PUTIN NEPOŽELJAN NA SAMITU G20: Britanski premijer poručio da ga neće pozvati u Mančester
- Britanski premijer Endi Bernam rekao je da Vladimir Putin neće biti pozvan na samit G20 koji će 2027. biti održan u Velikoj Britaniji
- Rusija ostaje članica G20, ali zapadne zemlje i dalje pokušavaju da je izoluju nakon napada na Ukrajinu
Ruski predsednik Vladimir Putin neće biti pozvan na samit G20 koji će sledeće godine biti održan u Velikoj Britaniji, izjavio je britanski premijer Endi Bernam za list "Ekonomist".
Na pitanje da li će Putin dobiti poziv, Bernam je odgovorio odrično, a njegov kabinet nije odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar.
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u septembru da je Vašington pozvao Putina na samit G20 u Majamiju u decembru, navodeći da bi to bila prilika za njegov susret sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim svetskim liderima.
Rusija je i dalje članica G20, uprkos nastojanjima zapadnih zemalja da je izoluju nakon napada na Ukrajinu.
Lideri zemalja domaćina tradicionalno pozivaju sve članice na godišnji samit.
Sledeći samit G20 u Velikoj Britaniji biće održan u novembru 2027. godine u Mančesteru, gradu u kojem je Bernam ranije bio gradonačelnik.
(Kurir.rs/Tanjug)