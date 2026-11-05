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Dvadesetšestogodišnja Brazilka poginula je nakon pada sa sedmog sprata hotela u Sao Luisu, kada je, prema izveštajima, prozorski okvir na koji se naslonila popustio. Policija istražuje okolnosti ovog incidenta, koji su zabeležile sigurnosne kamere.

Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima 3. novembra u hotelu "Rio Poty" na severoistoku Brazila. Žrtva, identifikovana kao Renata Rebeka Negrao Saldanja dos Santos, boravila je u ovom gradu sa svojim dečkom Leonardom Augustom Pintom Frankom povodom poker prvenstva, preneo je brazilski informativni portal g1. Nadležni organi istražuju sve okolnosti pada, uključujući stanje i ispravnost hotelskog prozora.

Sigurnosne kamere zabeležile trenutke pre nesreće

Prema izveštajima, na snimcima sa nadzornih kamera vidi se par kako hoda hotelskim hodnikom neposredno pre tragedije.

Brazilske vlasti su saopštile da su oboje u tom trenutku bili pod dejstvom alkohola. Na snimku se navodno vidi kako Pinto Franka udara u gornji deo prozora, usled čega se on otvara, da bi ga on potom zatvorio. Nekoliko trenutaka kasnije, Saldanja dos Santos se naslonila na donji okvir prozora, koji je iznenada popustio.

Devojka je pala unazad kroz otvor sa sedmog sprata. Snimak zatim prikazuje njenog dečka kako nekoliko sekundi stoji nepomično, pre nego što je prišao prozoru i pogledao dole.

Kasnije se vidi kako mu prilazi radnik hotela, kojem je, kako se navodi, objasnio šta se dogodilo. Pad se dogodio oko 1:30 ujutru po lokalnom vremenu.

Dečko saslušan, ali nije osumnjičen

Pinto Franka je priveden u policijsku stanicu na saslušanje u okviru istrage. Međutim, prema ranijim izveštajima portala g1, on se u tom trenutku nije smatrao osumnjičenim. Istražiteljima je navodno rekao da je sa nastradalom devojkom bio u vezi od jula 2026. godine. Takođe je izjavio da se ne seća samog incidenta jer je pio tokom cele noći.

Policija nastavlja da ispituje okolnosti smrti, uključujući i veštačenje prozora sa kojeg je devojka pala. Očekuje se da istražitelji utvrde da li je strukturni ili mehanički kvar doprineo ovoj nesreći.

1/8 Vidi galeriju Renata Rebeka Negrao Saldanja dos Santos (26) pala kroz prozor sa sedmog sprata hotela i poginula, tragedija u Brazilu Foto: x

Porodica traži pravdu, hotel izdao saopštenje

Majka nesrećne devojke izrazila je duboku tugu zbog smrti svoje ćerke i zatražila pravdu. Hotel "Rio Poty" takođe je izdao saopštenje u kom izražava saučešće porodici. Poručili su da će u potpunosti sarađivati sa nadležnim organima u istrazi ovog incidenta.