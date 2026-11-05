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U nesvakidašnjem događaju, troje američkih astronauta glasalo je u utorak na međuizborima u SAD sa Međunarodne svemirske stanice, koristeći napredne veze kako bi elektronske glasačke listiće poslali zvaničnicima na Zemlji.

NASA-in astronaut Anil Menon objavio je da su on i njegove kolege Luk Dilejni i Džesika Votkins glasali sa svemirske stanice, naglasivši da se proces odvijao putem bezbednog elektronskog sistema koji osigurava da glasački listići stignu do izbornih zvaničnika.

U objavi na mreži X, Menon je napisao da je zaista moguće glasati čak i iz svemira. Priložio je video-snimak u trajanju od 29 sekundi u kojem pokazuje nalepnicu "Glasao sam" (I voted) i vodi u obilazak onoga što je opisao kao svoje "biračko mesto", što je zapravo njegova privatna kabina na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Objasnio je da je obrazac popunio na svom računaru i poslao ga u okrug Haris u Teksasu, gde je njegov glas zvanično zabeležen.

Okrug Haris je uobičajeno izborno odredište za astronaute NASA-e jer se u njemu nalazi Svemirski centar Džonson u Hjustonu, glavno središte agencije za upravljanje misijama sa ljudskom posadom.

Kako glasovi putuju nazad na Zemlju?

Uprkos udaljenosti, proces glasanja se oslanja na istu infrastrukturu koju NASA svakodnevno koristi za razmenu podataka i poruka sa stanicom putem svog programa za svemirske komunikacije i navigaciju.

Prema navodima agencije, procedura počinje tako što astronaut zatraži glasački listić za glasanje u odsustvu koristeći obrazac "Federal Post Card Application", koji koristi i vojno osoblje SAD na službi daleko od kuće.

Nakon što se popuni na stanici, glasački listić se prenosi preko NASA-inog Satelitskog sistema za praćenje i prenos podataka do zemaljske antene u postrojenju agencije Vajt Sends u Las Krusesu, u Novom Meksiku. Odatle se prosleđuje Kontroli misije u Svemirskom centru Džonson, a zatim nadležnom izbornom zvaničniku okruga kako bi bio registrovan i prebrojan.

1/15 Vidi galeriju SAD izbori Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA

NASA naglašava da proces podleže strogim bezbednosnim merama kako bi se zaštitili tajnost i integritet glasanja. Glasački listić je šifrovan i samo astronaut i ovlašćeni izborni zvaničnik mogu videti njegov sadržaj.

Tradicija glasanja započeta pre skoro tri decenije

Glasanje astronauta iz svemira nije novina. Prvi put je omogućeno 1997. godine, nakon što je Teksas usvojio zakon koji astronautima NASA-e dozvoljava da glasaju iz orbite. Prvi je to učinio Dejvid Vulf, sa ruske svemirske stanice Mir.