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Niz lažnih dojava o bombama pogodio je evropske avio-kompanije od Irske do Bugarske u četvrtak ujutru, po drugi put ove nedelje, pri čemu su pojedini od najmanje 25 pogođenih letova neplanirano sleteli ili bili praćeni lovačkim avionima.

Iako nijedna država nije pripisala krivicu za ove pretnje, one dolaze u trenutku kada mnogi evropski zvaničnici optužuju Rusiju za organizovanje sabotaža i "hibridnih napada" - često jeftinih, lako porecivih i takvih da se od njih ne očekuje pokretanje oružanog odgovora.

Danska, Poljska i Rumunija, koje su sve bile pogođene poremećajima u četvrtak, ranije su direktno optuživale Moskvu, dok je Nemačka okrivila Rusiju za napad na aerodrom u Lajpcigu u avgustu. Britanija je u prošlosti optuživala Rusiju, ali je Iran povezala sa sumnjivim planom napada na bazu američkog vazduhoplovstva. I Rusija i Iran negiraju bilo kakvu umešanost.

Erik Shouten, čelnik grupe za vazduhoplovnu bezbednost "Dyami", izjavio je da je većina pogođenih zemalja podržala Ukrajinu u ratu protiv ruske invazije.

- Iz geopolitičke perspektive, smatram da uvek morate imati u vidu scenario hibridnog ratovanja, gde nas jedna država na ovaj način - danas gledamo ka Rusiji, zar ne? - napada na više frontova: od železnica i supermarketa do, sasvim nedavno, banaka krvi. Energetski sektor, sektor interneta i sektor avijacije nalaze se među njima - rekao je on.

Pogođeni letovi za Milano, Rim, Pariz, Prag i Sofiju

Bugarsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su njihovi lovački avioni dopratili tri putnička aviona do sletanja. Zvaničnici su naveli da su avioni kompanije Rajaner iz Kopenhagena i Madrida za Sofiju sleteli prema planu, dok je let iz Londona za Sofiju preusmeren ka Plovdivu.

Španske vlasti primile su tri pretnje bombom putem imejla u razmaku kraćem od 20 minuta, počev od oko 9 časova ujutru, a odnosile su se na dva polaska kompanije Er Evropa iz Madrida za Pariz i četiri dolazna leta Iberije iz Rima i Milana, saopštila je španska Civilna garda.

1/5 Vidi galeriju Niz lažnih dojava o bombama pogodio avio-kompanije u Evropi Foto: Gregorio Borgia/AP, Valentina Petrova/AP

Nekoliko aviona je zaustavljeno ili vraćeno na svoja stajna mesta, a putnici su iskrcani dok su letelice bile podvrgnute inspekciji.

Dva leta kompanije Izidžet iz Britanije, jedan let iz Irske i jedan iz Grčke sleteli su po planu u Prag nakon prijema dojava o bombi. Češka policija je saopštila da je procenila verodostojnost pretnji kao nisku.

Italijansko vazduhoplovstvo ispratilo je avion kompanije Finer koji je leteo iz Helsinkija do njegovog planiranog sletanja u Rim, navela je osoba upućena u situaciju. Operater aerodroma u Rimu saopštio je da nije bilo poremećaja u radu aerodromskih službi.

Još jedan Finerov let iz Helsinkija, kojim je upravljao Džet-tajm, sleteo je uobičajeno u Beč nakon primljene pretnje bombom, potvrdio je Finer. Italijanska novinska agencija ANSA prenela je da su dva aviona bezbedno sletela u Milano nakon što su primila pretnje.