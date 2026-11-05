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Francuska interventna policija ispalila je suzavac i jurnula na grupu demonstranata u francuskom gradu Lionu u četvrtak, dok su se protesti održavali širom zemlje, predstavljajući novi izazov za predsednika Emanuela Makrona nakon višenedeljnih nemira.

Neki od demonstranata uzvikivali su antipolicijske parole, a pojedini su bili obučeni potpuno u crno i sa maskama preko lica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se policija u Lionu suočila sa nekoliko stotina radikalnih demonstranata i da je nasilje obuzdano, iako su tenzije ostale visoke.

1/18 Vidi galeriju Protest u Lionu u Francuskoj, 5. novembar 2026. Foto: Laurent Cipriani/AP

Protesti širom zemlje i štrajk radnika javnog sektora, koje su organizovali sindikati uz podršku studentskih grupa, usledili su nakon što su demonstracije zbog troškova života, javnih službi i obrazovanja pokrenule najgore građanske nemire u Francuskoj poslednjih godina.

Nemiri dolaze svega pet meseci pre predsedničkih izbora na kojima bi u drugom krugu mogli da se suoče kandidatkinja krajnje desnice Marin Le Pen i njen rival sa krajnje levice Žan-Lik Melanšon. Makron, koji služi svoj drugi mandat i beleži nizak rejting, nema pravo ponovne kandidature.

Škola u plamenu nakon bacanja pirotehnike

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su osobe koje su bacale pirotehnička sredstva izazvale požar u srednjoj školi u blizini Tuluza na jugozapadu zemlje u četvrtak ujutru, primoravši učenike i osoblje da se evakuišu dok su vatrogasci gasili vatru.

"Ovo kriminalno ponašanje je apsolutni skandal", poručio je ministar obrazovanja Eduar Žefre na društvenoj mreži Iks (X).

Francuski srednjoškolci i drugi demonstranti ranije tokom jutra sukobili su se sa interventnom policijom u Parizu, pošto su blokirali ulicu kontejnerima za smeće.

Iako su demonstracije u Lionu i drugim gradovima, uključujući Marsej i Nant, počele još pre podne, glavni protest u Parizu bio je zakazan tek za 14 časova, polazeći sa Trga Republike.

Ajfelova kula je u četvrtak bila zatvorena zbog štrajka.

1/7 Vidi galeriju Protest u Parizu u Francuskoj, 5. 11. 2026. Foto: Thibault Camus/AP

"Vlada je pokušala da spreči proteste. Okupljanja su veća nego ikada", rekla je novinarima Sofi Bine, čelnica sindikata CGT. Ona je procenila da širom Francuske protestuje oko 250.000 ljudi.

"Srednjoškolci, penzioneri, studenti, radnici – svi zajedno. Jedinstvo pobeđuje", pisalo je na jednom transparentu na protestu u Lionu.

Policija raspoređena u velikom broju

"Naše plate ne prate inflaciju", rekao je Mehdi Dimontroti, 45-godišnji vatrogasac koji se pridružio protestu u Parizu.

"Ono što se dogodilo ovog leta dokazuje da smo bili u pravu kada smo govorili da su nam potrebni dodatni resursi kako bismo se izborili sa krizom", dodao je, aludirajući na šumske požare izazvane intenzivnim toplotnim talasima ranije ove godine.

Vlasti su nastojale da smanje tenzije nakon što su neredi i pljačke 17. oktobra zatekli bezbednosne snage nespremne, ostavivši iza sebe oštećene prodavnice i javne zgrade širom zemlje i podstakavši kritike na račun Makronovog upravljanja situacijom.

Oko 70.000 policajaca bilo je angažovano širom zemlje, što je broj sličan onom tokom prethodnih vikenda. Francuska vlada je branila policijsku taktiku, uz napomenu da će svi slučajevi prekoračenja ovlašćenja biti istraženi.