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PUCNJAVA U SAD: Otvorena vatra u pošti, povređeno više osoba (VIDEO)
- Policija navodi da su najmanje tri žrtve zadobile povrede koje nisu opasne po život.
- Osumnjičeni je priveden, a pucnji su ispaljeni na drugom spratu pošte.
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Prema poslednjim podacima u pošti u De Mojnu u američkoj saveznoj državi Ajova došlo je do pucnjave u kojoj je povređeno više osoba.
Narednik policijske uprave De Mojna Pol Parizek rekao je da su najmanje tri žrtve zadobile povrede koje nisu opasne po život.
Policija je u saopštenju navela da je osumnjičeni priveden.Policija je primila poziv posle 9 časova ujutru u četvrtak u poštansku službu SAD na uglu Druge i Univerzitetske avenije.
Narednik Parizek je potvrdio da je poziv na broj 911 stigao iz pošte i da su pucnji ispaljeni na drugom spratu. Nedugo potom na lice mesta je izašlo više vozila hitne pmoći i policije.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije
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