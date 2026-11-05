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Prema poslednjim podacima u pošti u De Mojnu u američkoj saveznoj državi Ajova došlo je do pucnjave u kojoj je povređeno više osoba.

Narednik policijske uprave De Mojna Pol Parizek rekao je da su najmanje tri žrtve zadobile povrede koje nisu opasne po život.

Policija je u saopštenju navela da je osumnjičeni priveden.Policija je primila poziv posle 9 časova ujutru u četvrtak u poštansku službu SAD na uglu Druge i Univerzitetske avenije.

Narednik Parizek je potvrdio da je poziv na broj 911 stigao iz pošte i da su pucnji ispaljeni na drugom spratu. Nedugo potom na lice mesta je izašlo više vozila hitne pmoći i policije.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

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