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Američki državni sekretar Marko Rubio mogao bi da napusti administraciju predsednika Donalda Trampa posle poraza republikanaca na međuizborima.

Do toga bi došlo kako bi se pripremio za kandidaturu na predsedničkim izborima 2028. godine, objavio je britanski list Independent, pozivajući se na izvore iz američkih republikanskih krugova i britanske vlade.

Prema navodima lista, Rubio se pominje kao jedan od mogućih kandidata za republikansku predsedničku nominaciju, a njegov glavni potencijalni rival mogao bi da bude potpredsednik SAD Džej Di Vens.

Izvori navode da bi Rubiju odlazak iz administracije omogućio da se distancira od Trampove politike, posebno u vezi sa ratom u Iranu, koji se navodi kao jedan od razloga izbornog poraza republikanaca.

Marko Rubio Foto: Printskrin X

Pojedini republikanski izvori ocenjuju da bi ostanak u administraciji mogao negativno da utiče na njegove predsedničke ambicije, dok se istovremeno spekuliše da bi Tramp odgovornost za izborni neuspeh mogao da prebaci na pojedine članove svog kabineta.

Drugi izvori bliski Beloj kući navode da Rubio za sada nije pokazao nameru da napusti funkciju i da bi mogao da ostane u administraciji kako bi doprineo stabilnosti njenog rada.

Rubio je u septembru izjavio da nema planove za predsedničku kandidaturu i da je potpuno posvećen svojim dužnostima u administraciji.

Bela kuća odbacila je navode britanskog lista, ocenivši ih kao neosnovane, dok je Stejt department izveštavanje nazvao lažnim vestima.