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Rumunija je oborila rekord za najmasovniju sadnju drveća na svetu i ušla u Svetsku knjigu rekorda nakon što je više od 2.500 volontera, među kojima je bilo mnogo dece, istovremeno posadilo po jedno drvo.

Svetski rekord postavljen je u opštini Pojenariji Burčiji, u Prahovi, a predstavnik Svetske knjige rekorda utvrdio je da je svaka osoba ispravno završila svoj zadatak, prenosi Digi24.

Predsednik organizacije "Dejt for Tomora" Andrej Kosuleanu kazao je da je oko 4.400 volontera bilo registrovano na njihovoj platformi za prijavu za učešće u sadnji drveća, a da se odazvalo više od 3.000.

Nakon što je postavljen rekord, nastavljena je sadnja drveća, a cilj je bio da se stvori nova šuma sadnjom 35.000 sadnica jasena, javora, trešnje i gloga.

Prethodni svetski rekord držala je Indija, gde je najveća sadnja drveća okupila oko 2.000 ljudi.