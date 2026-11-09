ALARM U NAJVEĆOJ NUKLEARKI U EVROPI: Zaporoška elektrana ostala bez struje, oglasili se nadležni
- Spoljni dalekovod koji napaja Zaporošku nuklearnu elektranu isključen je zbog oštećenja, pa su aktivirani rezervni dizel-generatori
- Iz elektrane poručuju da se preduzimaju mere za bezbedan rad blokova i da je nivo radijacije u normalnim granicama
Spoljni dalekovod koji napaja Zaporošku nuklearnu elektranu isključen je zbog oštećenja, a u upotrebi su rezervni dizel-generatori, saopšteno je iz ove elektrane, prenela je agencija TASS.
"Zaporoška nuklearna elektrana ostala je bez spoljnog napajanja električnom energijom. Dalekovod 'Ferosplavnaja-1' napona 330 kV, koji je obezbeđivao energiju za interne potrebe elektrane, isključen je usled oštećenja", navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnom Telegram kanalu elektrane.
Kako se dodaje, aktivirani su rezervni dizel-generatori koji obezbeđuju napajanje opreme neophodne za bezbedan rad postrojenja.
Iz ove nuklearke su naveli da se preduzimaju sve neophodne mere kako bi se održalo bezbedno stanje energetskih blokova, a nivo radijacije je u normalnim granicama.
Zaporoška nuklearna elektrana, koja se nalazi u Energodaru, najveća je nuklearna elektrana u Evropi, a bezbednosna situacija u njenoj okolini više puta je bila predmet upozorenja zbog rizika od eskalacije sukoba.
(Tanjug)