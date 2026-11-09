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Spoljni dalekovod koji napaja Zaporošku nuklearnu elektranu isključen je zbog oštećenja, a u upotrebi su rezervni dizel-generatori, saopšteno je iz ove elektrane, prenela je agencija TASS.

"Zaporoška nuklearna elektrana ostala je bez spoljnog napajanja električnom energijom. Dalekovod 'Ferosplavnaja-1' napona 330 kV, koji je obezbeđivao energiju za interne potrebe elektrane, isključen je usled oštećenja", navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnom Telegram kanalu elektrane.

Kako se dodaje, aktivirani su rezervni dizel-generatori koji obezbeđuju napajanje opreme neophodne za bezbedan rad postrojenja.

Iz ove nuklearke su naveli da se preduzimaju sve neophodne mere kako bi se održalo bezbedno stanje energetskih blokova, a nivo radijacije je u normalnim granicama.

Zaporoška nuklearna elektrana, koja se nalazi u Energodaru, najveća je nuklearna elektrana u Evropi, a bezbednosna situacija u njenoj okolini više puta je bila predmet upozorenja zbog rizika od eskalacije sukoba.