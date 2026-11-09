Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nacionalna garda Ujedinjenih Arapskih Emirataspasla je 22 člana posade nakon što je izbio požar na teretnom brodu u Omanskom zalivu, preneo je danas list "Galf njuz".

Pripadnici obalske straže pokrenuli su operaciju spasavanja nakon što su primili poziv u pomoć od posade broda. Specijalizovani timovi su potom locirali plovilo, stigli do njega i bezbedno evakuisali sve članove posade.

Spasenim članovima posade, koji su arapske nacionalnosti, ukazana je prva pomoć pre nego što su predati nadležnim organima.

Prema navodima Odeljenja obalske straže pri Komandi Nacionalne garde Emirata, svih 22 ljudi nalaze se u stabilnom stanju.

Iz Nacionalne garde su poručili da je ova operacija pokazala spremnost njihovih pripadnika da reaguju u vanrednim situacijama na moru, kao i njihovu posvećenost zaštiti ljudskih života i jačanju pomorske bezbednosti.