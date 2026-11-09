NOVA SEPARATISTIČKA GRUPA SPREMA USTANAK PROTIV PUTINA?! Gadno iznenađenje za ruskog lidera - Spremaju PARTIZANSKI RAT nedaleko od njegove tajne palate (VIDEO)
- U Kareliji se pojavila nova separatistička grupa 'Pohjoinen Veljeskunta', koja najavljuje ustanak i napade na ruske objekte. Cilj im je nezavisnost za ugro-finsku manjinu i kraj ruske vlasti u regionu.
- Grupa tvrdi da deluje širom Rusije i van nje, regrutuje pristalice preko Telegrama i ranije je preuzela odgovornost za sabotažu železnice prema Murmansku i napade na infrastrukturu.
U Kareliji, ruskom regionu koji se graniči sa Finskom, a u kom se nalazi i veliko imanje predsednika Rusije Vladimira Putina, pojavila se nova separatistička grupa koja navodno priprema ustanak.
Grupa poznata pod finskim imenom "Pohjoinen Veljeskunta" ("Nordijsko bratstvo") najavljuje partizansko ratovanje i napade na ruske objekte.
Njihov cilj je da dobiju nezavisnost za ugro-finsku manjinu i okončaju vladavinu Rusije u Kareliji.
Čuvari ugro-finskog sveta
Na video poruci koja je nedavno objavljena, pripadnici ove pobunjeničke grupe se pojavljuju naoružani. Jedan borac sa pištoljem u ruci govori:
- Sve snage sedam stotina karelskih šuma, mi stojimo kao čuvari ugro-finskog sveta i nordijskih tradicija. Spremni smo da se borimo za nezavisnost Karelije i da krenemo u boj. Protiv neoboljševizma.
Grupa navodno regrutuje pristalice širom Rusije, pa i van njenih granica.
- Delujemo širom Ruske Federacije i izvan njenih granica - navode u pozivu na akciju na Telegramu, tražeći pojedince za zadatke koji se kreću "od medijskog rada do direktnih akcija".
Grupa je ranije preuzela odgovornost za sabotažu na ruskoj železničkoj pruzi prema Murmansku u novembru 2023. godine. Takođe, izrazili su podršku napadima na infrastrukturu u Viborgu i Ust-Lugi u martu 2026. godine.
"Tajno" Putinovo imanje
Karelija je region u severoistočnoj Evropi koji je istorijski podeljen između Rusije i Finske. Dok su Severna i Južna Karelija danas deo Finske, veći, istočni deo čini rusku Republiku Kareliju. Nakon Zimskog rata (1939–1940), Finska je bila primorana da ustupi velike teritorije Sovjetskom Savezu.
Karelija je i pored podeljenosti do danas očuvala svoje ugro-finske korene i poseban kulturni identitet.
Celu ovu situaciju posebno zanimljivom čini činjenica da se u Kareliji nalazi navodno "tajna" palata ruskog predsednika, na obali jezera Ladoga.
Kako je 2024. godine otkrila istraživačka mreža "Dosije centar", Putinovo izolovano imanje nalazi se u srcu Karelije, na svega tridesetak kilometara od granice sa Finskom.
Navodi se da se posed prostire na površini od približno četiri kvadratna kilometra.
Kada god je Putin prisutan, agenti ruske Federalne službe zaštite (FSO) obezbeđuju imanje sa strane jezera. Štaviše, prema nalazima istrage, na okolnim brdima nalaze se skriveni odbrambeni objekti.
Ipak, ostaje nejasno koliki broj boraca "Nordijsko bratstvo" može da mobiliše. Iako se pripadnici grupe često pojavljuju naoružani, stvarni obim njihove borbene efikasnosti ostaje otvoreno pitanje.
(Kurir.rs/Bild)