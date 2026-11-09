Karelija je region u severoistočnoj Evropi koji je istorijski podeljen između Rusije i Finske. Dok su Severna i Južna Karelija danas deo Finske, veći, istočni deo čini rusku Republiku Kareliju. Nakon Zimskog rata (1939–1940), Finska je bila primorana da ustupi velike teritorije Sovjetskom Savezu.

Karelija je i pored podeljenosti do danas očuvala svoje ugro-finske korene i poseban kulturni identitet.