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Holandski istraživači otkrili su izuzetno redak fosil koji podseća na krabu, a koji je živeo neposredno pre nestanka dinosaurusa pre 66 miliona godina.

Naučnici iz Nacionalnog praistorijskog muzeja i Prirodnjačkog muzeja u Mastrihtu pronašli su ovaj primerak fosila ciklida, izumrle grupe rakova, u provinciji Limburg, na jugu Holandije, preneo je NL tajms.

Kako se navodi, u svetu je poznato svega nekoliko desetina vrsta ciklida.

Naučnicima još nije sasvim jasno gde se ove životinje svrstavaju na evolutivnom stablu, kako su živele, niti zašto su nestale.

Ovaj novi fosil je posebno značajan jer je prvi primerak iz te grupe koji je sačuvan u tri dimenzije.

"Ovaj mali fosil pruža neočekivano veliki uvid", naveli su istraživači, dodajući da on pomaže u razumevanju načina života ovih životinja i ukazuje na raznovrsnost morskog sveta neposredno pre jednog od najvećih masovnih izumiranja na Zemlji.

Iako ciklidi liče na sitne krabe, istraživači smatraju da su u drevnim morima imali drugačiju ulogu. Ove životinje su se pojavile otprilike u isto vreme kada i vodozemci, dok se morski svet razvio nešto kasnije.

Ciklidi su nestali u istom periodu kada i većina morskih gmizavaca, a zbog te vremenske podudarnosti naučnici pretpostavljaju da su oni možda živeli kao paraziti na morskim gmizavcima, iako ova pretpostavka još nije dokazana.