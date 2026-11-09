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U Nemačkoj je došlo su, u najmanju ruku neobične saobraćajne nesreće, kada je autobus udario kamilu koja je pobegla sa ograđenog pašnjaka i završila na putu u mestu Ridering, jugoistočno od Minhena.

Uprkos svim izgledima i šansama životinja je prošla nepovređena, saopštila je u nedelju policija. Ukupno tri kamile pobegle su u subotu ujutro sa ograđenog pašnjaka i završile na putu, a oko osam sati ujutru autobus je naleteo na jednu od životinja.

Kamila pritom nije povređena i vraćena je vlasnicima, kompaniji koja organizuje putujuće cirkuske priredbe.

U sudaru je razbijeno vetrobransko staklo autobusa i oštećen bočni retrovizor, a materijalna šteta procenjuje se na oko 500 evra. Kamile su najverovatnije uspele da pobegnu jer električna ograda oko pašnjaka nije bila pravilno postavljena, saopštila je policija.

Kurir.rs/Stern

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