PREMINUO MONSTRUM IZ KRAKOVA! Podlegao povredama u bolnici nakon što je počinio masakr
- Naoružani muškarac koji je ubio šest osoba u Krakovu preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda, saopštila je policija Malopoljskog vojvodstva.
- U napadu je povređeno 16 ljudi, a policija je u kući osumnjičenog pronašla još tri tela, za koja se sumnja da su njegovi roditelji i sestra.
Naoružani muškarac koji je u subotu u Krakovu ubio šest osoba preminuo je jutros u bolnici od zadobijenih povreda, objavio je nemački medij Die Welt, pozivajući se na saopštenje policijske uprave Malopoljskog vojvodstva.
Dvadesetčetvorogodišnji poljski državljanin Mihal Oksinjski ranjen je tokom razmene vatre sa policijom, nakon što je otvorio vatru na ljude na Glavnom trgu u Krakovu.
U napadu je ubijeno šest osoba, dok je 16 povređeno. Policija je tokom naknadne istrage pronašla još tri tela u porodičnoj kući osumnjičenog u Ostrovjecu Švjentokšiskom. Reč je o njegovim roditeljima i sestri, a istražitelji sumnjaju da je isti muškarac odgovoran i za njihovu smrt.
Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog sumnje na terorističko krivično delo, dok su zvaničnici naveli da je osumnjičeni bio fasciniran krajnje desničarskim ideologijama. U Poljskoj su proglašena dva dana nacionalne žalosti zbog tragedije.
(Kurir.rs/Euronews Srbija)