Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Naoružani muškarac koji je u subotu u Krakovu ubio šest osoba preminuo je jutros u bolnici od zadobijenih povreda, objavio je nemački medij Die Welt, pozivajući se na saopštenje policijske uprave Malopoljskog vojvodstva.

Foto: Printskrin društvene mreže

Dvadesetčetvorogodišnji poljski državljanin Mihal Oksinjski ranjen je tokom razmene vatre sa policijom, nakon što je otvorio vatru na ljude na Glavnom trgu u Krakovu.

1/21 Vidi galeriju Mesto masovne pucnjave na Glavnom trgu u poljskom Krakovu, gde je naoružani napadač ubio šest osoba i ranio više ljudi, nakon čega je intervenisala policija. Foto: Beata Zawrzel/AP

U napadu je ubijeno šest osoba, dok je 16 povređeno. Policija je tokom naknadne istrage pronašla još tri tela u porodičnoj kući osumnjičenog u Ostrovjecu Švjentokšiskom. Reč je o njegovim roditeljima i sestri, a istražitelji sumnjaju da je isti muškarac odgovoran i za njihovu smrt.

Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog sumnje na terorističko krivično delo, dok su zvaničnici naveli da je osumnjičeni bio fasciniran krajnje desničarskim ideologijama. U Poljskoj su proglašena dva dana nacionalne žalosti zbog tragedije.