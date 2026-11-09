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Američki predsednik Donald Tramp sinoć je novinarima otkrio da je njegova ideja da ponudi mesto sekretara za štampu Bele kuće Dejni Vajtu, prvom čoveku UFC (Ultimate Fighting Championship), bila samo šala.

- Reći ću vam, samo sam se šalio - kazao je Tramp na pitanje medija o ponudi iznetoj šefu najveće i najmoćnije organizacije za mešovite borilačke veštine (MMA) na svetu.

U razgovara sa novinarima na Floridi, pre poletanja predsedničkog aviona za Vašington i povratak u Belu kuću, Tramp je rekao da je u objavi o ponudi Vajtu na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) pomenuo i "najbolje rvače i UFC borce na svetu" kao neke od potencijalnih pomoćnika Vajta kao portparola Bele kuće.

- I pomislili biste da bi ljudi rekli: "On se fino zabavlja" - kazao je Tramp.

On je dodao da Vajt "voli tu ideju", koja očigledno neće biti ostvarena.

- A postoji samo jedan Dejna. On je sjajan. Ne znam, bio bi (sjajan portparol) - ne biste se baš petljali s njim. Ipak, dakle, šalio sam se, naravno - rekao je Tramp.

"Ratnik" i sam objavio fotografiju iz sale za štampu Bele kuće

U subotnjoj objavi Tramp je poručio da je ponudio Vajtu, koga je nazvao "nasilnim borcem i ratnikom", mesto sekretara za štampu predsedničke administracije.

1/7 Vidi galeriju Dejna Vajt, predsednik UFC Foto: Amy Kaplan/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Profimedia

On je naveo i listu rvača, uključujući Islama Mahačeva, Habiba Nurmagomedova, Džastina Gejdžija, Danijela Kormijea, Amandu Nunes i Kajlu Haris kao potencijalne asistente.

- Potrebni su nam ovi ljudi da nas brane od Ludačke Levice. Dejna će biti sekretar za štampu kakvog do sada nije bilo. Dejna, molim te, preuzmi posao! - napisao je Tramp.

Dejna Vajt i Donald Tramp Foto: John Locher/AP

Vajt je u to vreme bio u Londonu na bokserskom događaju i kazao je novinarima tokom konferencije za medije da će u ponedeljak odleteti u Vašington na sastanak sa Trampom, ne precizirajući da li je povod objava predsednika SAD.

Američka televizija podseća da Vajtov odnos sa Trampom seže još iz vremena kada su kazina magnata nekretnina u Atlantik Sitiju služila kao lansirna rampa za UFC.

Vajt je podelio sliku na Instagramu koja je sadržala Trampovu objavu i fotografiju njega za podijumom u sali za brifinge za štampu u Beloj kući, uz natpis "Ka sledećem poglavlju".

1/14 Vidi galeriju Incidenti sa demonstrantima tokom mitinga američkog predsednika Donalda Trampa u San Antoniju u Teksasu Foto: Alex Brandon/AP, Youtube/LiveNOW from FOX

Tramp je objavio post o Vajtu dan nakon objave o imenovanju Stivena Milera za svog novog šefa kabineta, koji će zamenitu Suzi Vajls nakonj što je podnela ostavku u četvrtak uveče.

Vajls je bila prva žena koja je obavljala funkciju šefa kabineta Bele kuće.

Foks njuz podseća da je Miler bio arhitekta Trampove tvrde imigracione politike.

Poslednja portparolka "potrajala" samo pet dana

1/9 Vidi galeriju Kejti Zakarija, bivša portparolka Bele kuće Foto: JIM LO SCALZO/EPA, SAMUEL CORUM / POOL/SIPA USA POOL

Kerolajn Livit je bila na funkciji portparolke više od 19 meseci pre nego što se povukla sa nje u avgustu ove godine.

Rojters navodi da je Tramp je rekao da će ga Vajt posetiti danas u Beloj kući, ali je dodao da je sastanak planiran iz drugih razloga.

Britanska agencija podseća da je Vajt blizak Trampov saveznik koji je pomogao je u mobilizaciji podrške za njegovu predsedničku kampanju 2024. godine.

1/25 Vidi galeriju Kerolajn Livit, bivša portparolka Bele kuće Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL, WILL OLIVER/EPA