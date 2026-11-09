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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je tokom sastanaka sa vojnim pilotima, i tokom prvog i tokom drugog predsedničkog mandata, od njih čuo "stvari koje su veoma čudne", kada je reč o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), navodeći da nije reč ni o kakvim teoretičarima zavere.

Tramp je u emisiji "60 minuta" za televiziju CBS rekao da se jedno od najčešćih pitanja koja dobija odnosi na ono što vojska naziva neobjašnjivim vazdušnim fenomenima, koji su poznatiji kao "neidentifikovani leteći objekti" (NLO).

"Nije baš da mnogo verujem u to, ali sam sedeo u Ovalnom kabinetu, u prvom i malo i u drugom mandatu, sastajući se sa pilotima Ratnog vazduhoplovstva koji su zaista dobri, čvrsti ljudi. To nisu ljudi za koje biste rekli da su teoretičari zavere. I rekli su mi stvari koje su veoma čudne", kazao je Tramp, koji nije izneo više detalja o tim razgovorima.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Američki predsednik je ranije ove godine potpisao izvršnu naredbu kojom se nalaže da se objave osetljivi dokumenti o viđenjima NLO, što je navelo Pentagon da otkrije fotografije, video-zapise i istraživačke izveštaje o neobjašnjivim, često neobičnim objektima koje su na nebu videli vojni piloti tokom prethodnih godina.