JEZIVA NESREĆA NA AUTO-PUTU, 12 MRTVIH! U lančanom sudaru učestvovalo preko 50 vozila, gore teretna vozila - Stravičan prizor u Bugarskoj (VIDEO)
- Na autoputu Trakija u Bugarskoj dogodila su se dva lančana sudara u kojima je učestvovalo više od 50 vozila, a uzrok se povezuje sa gustom maglom i mokrim kolovozom.
- Prema preliminarnim informacijama, najmanje pet osoba je poginulo, a više desetina je povređeno, među njima i teško.
- Autoput je zatvoren u oba smera, a aktiviran je sistem BG-ALERT dok spasilačke ekipe izvlače ljude iz smrskanih vozila.
Na bugarskom autoputu "Trakija", između petlji Zimnica i Kabile, dogodila su se dva velika lančana sudara u kojima je učestvovalo više od 50 vozila, uključujući automobile, kamione, šlepere, kombije i autobuse. Nesreće su se dogodile u oba smera autoputa, a pretpostavlja se da su glavni uzroci gusta magla, smanjena vidljivost i mokar kolovoz.
Prema preliminarnim informacijama, najmanje pet osoba je poginulo, dok je više desetina povređeno. Međutim, pojedini nezvanični izveštaji navode da je broj stradalih za sada 12. Među povređenima ima i osoba sa teškim povredama, od kojih su neke u životnoj opasnosti.
Na mesto nesreće upućene su ekipe hitne pomoći iz Jambola, Slivena i Burgasa, kao i policija, vatrogasci i vojska. Spasilačke ekipe ulažu velike napore da oslobode ljude zarobljene u smrskanim vozilima, zbog čega su na pojedinim mestima morale da seku metalne delove automobila. Više povređenih prevezeno je u bolnice u Jambolu i Slivenu, gde su mobilisani svi raspoloživi medicinski timovi.
Zbog guste magle nije bilo moguće angažovati helikoptersku medicinsku pomoć. U međuvremenu, aktiviran je sistem za uzbunjivanje BG-ALERT, kojim su vozači upozoreni na opasnost i pozvani da koriste alternativne pravce.
Autoput je zatvoren u oba smera na deonici između Zimnice i Karnobata, a saobraćaj se preusmerava preko okolnih puteva. Nadležne službe najavile su da će obustava trajati dok se sva vozila ne uklone i mesto nesreće u potpunosti ne raščisti. Istraga o uzrocima tragedije počeće nakon završetka spasilačke akcije.
(Kurir.rs/Novinite.com)