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Na bugarskom autoputu "Trakija", između petlji Zimnica i Kabile, dogodila su se dva velika lančana sudara u kojima je učestvovalo više od 50 vozila, uključujući automobile, kamione, šlepere, kombije i autobuse. Nesreće su se dogodile u oba smera autoputa, a pretpostavlja se da su glavni uzroci gusta magla, smanjena vidljivost i mokar kolovoz.

Prema preliminarnim informacijama, najmanje pet osoba je poginulo, dok je više desetina povređeno. Međutim, pojedini nezvanični izveštaji navode da je broj stradalih za sada 12. Među povređenima ima i osoba sa teškim povredama, od kojih su neke u životnoj opasnosti.

Na mesto nesreće upućene su ekipe hitne pomoći iz Jambola, Slivena i Burgasa, kao i policija, vatrogasci i vojska. Spasilačke ekipe ulažu velike napore da oslobode ljude zarobljene u smrskanim vozilima, zbog čega su na pojedinim mestima morale da seku metalne delove automobila. Više povređenih prevezeno je u bolnice u Jambolu i Slivenu, gde su mobilisani svi raspoloživi medicinski timovi.

Zbog guste magle nije bilo moguće angažovati helikoptersku medicinsku pomoć. U međuvremenu, aktiviran je sistem za uzbunjivanje BG-ALERT, kojim su vozači upozoreni na opasnost i pozvani da koriste alternativne pravce.