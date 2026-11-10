"PITAO SAM GA: JESI ZNAO DA JE ŠPIJUNKA?" Tramp kaže da veruje šefu "Nvidije" da "nije imao pojma" sa kim vara ženu, ali je FBI ipak pokrenuo istragu (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Federalni istražni biro (FBI) istražuje vanbračnu aferu između Džensena Huanga, izvršnog direktora kompanije "Nvidija", sa navodnom kineskom špijunkom.
Tramp je sinoć kazao da je u ponedeljak razgovarao sa Huangom nakon medijskih izveštaja u kojima se navodi da SAD veruju da je šef tehonološkog giganta u proizvodnji čipova bio meta kineske špijunske kampanje.
- Postavio sam mu to pitanje: "Da li si imao pojma da je ona špijunka?" Rekao je "Nisam imao pojma da je ona špijunka" i zaista mu verujem - rekao je Tramp novinarima.
Peking je odbacio tvrdnje da je Huang bio meta špijunaže, a Ministarstvo spoljnih poslova Kine je saopštilo da su optužbe "u potpunosti neosnovane, spekulativne i da imaju za cilj da okleveću i ocrne" tu zemlju.
"Nvidija" je naručila nezavisnu istragu o aferi u koju je umešana Alis Huang, navodna kineska špijunka i objavila je da nema razloga da veruje da su ugrožene tajne kompanije ili nacionalna bezbednost.
Druga najvrednija kompanija na svetu posle "Epla" proizvodi kompjuterske čipove koji su postali ključni za tehnologiju veštačke inteligencije.
Otkriće vanbračne afere njenog izvršnog direktora juče je spustilo njenu vrednost za oko 250 milijardi dolara, pošto je cena akcija kompanije pala za više od 4 odsto.
Tramp nije izneo detalje o istrazi FBI, niti je kazao kada je ona pokrenuta.
FBI je odbio da odgovori na upit BBC o izjavi predsednika SAD.
Njujork tajms je prvi objavio da američki obaveštajni zvaničnici veruju da je Alis Huang, poznata i kao Huang Le, bila špijunka koja je radila za Peking.
Ona nije u srodstvu sa Džensenom Huangom.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)