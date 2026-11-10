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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Federalni istražni biro (FBI) istražuje vanbračnu aferu između Džensena Huanga, izvršnog direktora kompanije "Nvidija", sa navodnom kineskom špijunkom.

Tramp je sinoć kazao da je u ponedeljak razgovarao sa Huangom nakon medijskih izveštaja u kojima se navodi da SAD veruju da je šef tehonološkog giganta u proizvodnji čipova bio meta kineske špijunske kampanje.

- Postavio sam mu to pitanje: "Da li si imao pojma da je ona špijunka?" Rekao je "Nisam imao pojma da je ona špijunka" i zaista mu verujem - rekao je Tramp novinarima.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na konferenciji za medije u Beloj kući Foto: EMILY CURIEL/EPA, Alex Brandon/AP

Peking je odbacio tvrdnje da je Huang bio meta špijunaže, a Ministarstvo spoljnih poslova Kine je saopštilo da su optužbe "u potpunosti neosnovane, spekulativne i da imaju za cilj da okleveću i ocrne" tu zemlju.

"Nvidija" je naručila nezavisnu istragu o aferi u koju je umešana Alis Huang, navodna kineska špijunka i objavila je da nema razloga da veruje da su ugrožene tajne kompanije ili nacionalna bezbednost.

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Druga najvrednija kompanija na svetu posle "Epla" proizvodi kompjuterske čipove koji su postali ključni za tehnologiju veštačke inteligencije.

Otkriće vanbračne afere njenog izvršnog direktora juče je spustilo njenu vrednost za oko 250 milijardi dolara, pošto je cena akcija kompanije pala za više od 4 odsto.

1/4 Vidi galeriju Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp nije izneo detalje o istrazi FBI, niti je kazao kada je ona pokrenuta.

FBI je odbio da odgovori na upit BBC o izjavi predsednika SAD.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Ona nije u srodstvu sa Džensenom Huangom.