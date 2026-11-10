NOVI DETALJI U ISTRAZI MASAKRA U KRAKOVU! Nema dokaza o desničarskom motivu ubice, policajac se probudio iz kome i jednim pitanjem rasplakao svet!
- Poljsko tužilaštvo navodi da nema dokaza da je napadač iz Krakova bio povezan sa ekstremnom desnicom, a motivi i dalje nisu poznati.
- Pre napada je ubio roditelje i sestru, a potom je na Glavnom trgu u Krakovu otvorio vatru na prolaznike.
- U napadu je poginulo šest ljudi, dok su dvojica policajaca koji su ga savladali i dalje u bolnici; jedan se probudio iz kome i pitao za kolegu.
Poljsko tužilaštvo saopštilo je da trenutno nema dokaza koji bi napadača, osumnjičenog za ubistvo šestoro ljudi u centru Krakova, doveli u vezu sa ekstremnom desnicom.
O samom počiniocu u javnost je dospelo veoma malo informacija. Policija ga je ranila i savladala svega nekoliko minuta nakon što je u subotu otvorio vatru, a u ponedeljak ujutru je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici. Tužioci su ga identifikovali kao dvadesetčetvorogodišnjeg Mihala Oksinjskog iz grada Ostrovjec Svjentokšiski, na jugoistoku zemlje. Vlasti su u početku pretpostavljale da je bio inspirisan radikalno desničarskom ideologijom, ali su u ponedeljak ublažile takve tvrdnje.
"Dok se sve okolnosti u potpunosti ne rasvetle i nadležni ne prikupe sve relevantne informacije, najbolje je uzdržati se od preuranjenih ocena, čak i ako postoje određene početne indicije", izjavio je za televiziju TVN24 portparol vlade Adam Šlapka.
Nacionalistička opozicija oštro je osudila dovođenje ubice u vezu sa desnim ekstremizmom, a lider stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski takve navode nazvao je "bezočnom lažnom".
Portparol Nacionalnog tužilaštva Pšemislav Novak naveo je na konferenciji za novinare u ponedeljak da motivi napadača i dalje nisu poznati. Tokom pretresa njegove sobe pronađena je takozvana Gedsdenova zastava - žuti barjak sa prikazom zmije i porukom "Don't tread on me" ("Ne gazi me"), koji potiče iz perioda Američke revolucije u 18. veku.
Novak je pojasnio da taj simbol nosi "različita značenja vezana za slobodu i otpor", ali da u javnosti nije opšteprihvaćen kao znak ekstremizma.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ranije istog dana saopšteno je i da je napadač na odeći nosio niz različitih amblema koji su delimično analizirani i protumačeni.
Istovremeno, pojavili su se novi, jezivi detalji zločina koji je prethodio krvoproliću u gradu. Pre nego što se automobilom odvezao u Krakov, Oksinjski je u porodičnoj kući usmrtio roditelje, oboje u pedesetim godinama, i dvadesetogodišnju sestru Magdalenu, talentovanu umetnicu i studentkinju krakovske Akademije likovnih umetnosti.
Prema pisanju poljskog lista "Fakt", sva tri tela pronađena su u krevetima sa po dve prostrelne rane na glavi, a ubijene su i dve porodične mačke.
Nakon porodičnog masakra, napadač se u vojnoj opremi i sa zaštitnim prslukom dovezao do Glavnog gradskog trga u Krakovu, gde je počeo da puca na prolaznike.
Građani bežali u panici
Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju građane koji u panici beže kroz okolne uličice, kao i dramatične pokušaje spasilaca da reanimiraju nastradale.
U napadu na trgu ubijeno je četiri žena i dva muškarca. Guverner Malopoljskog vojvodstva Kšištof Jan Klenčar potvrdio je u nedelju da su tri žene i jedan muškarac poljski državljani, britanska ambasada potvrdila je smrt tridesetdvogodišnjeg državljanina Velike Britanije, a život je izgubila i jedna Austrijanka. Među povređenima su građani Ujedinjenog Kraljevstva, Portugalije, Rusije, Nemačke i Austrije.
Policajci koji su savladali napadača u svesnom stanju
Dvojica policajaca koji su zaustavili napadača - Artur Moranjski i Jakub "Kuba" Kulik - i dalje se nalaze u bolnici, a vlasti njihov podvig ocenjuju kao herojski. Obojica su u svesnom stanju, pri čemu se Moranjski u nedelju popodne probudio iz kome.
Gradonačelnik Mušine Jan Golba preneo je da su prve reči Moranjskog nakon buđenja bile: "Da li je Kuba živ?", misleći na kolegu sa kojim je bio u patroli. Reagujući na ove reči, premijer Donald Tusk napisao je na mreži X da "ovakvi trenuci vraćaju veru u ljudskost".
Video-snimak zabeležio je i sam okršaj u blizini trga: patrola izlazi iz vozila i otvara vatru na napadača dok on izlazi iz svog automobila.
Jedan policajac odmah pada pogođen, dok drugi nastavlja da nišani ka napadaču pre nego što i sam biva oboren i ponovo ranjen. Iako je napadač počeo da posrće pod mecima, teško ranjeni prvi policajac uspeva da se pridigne, otežano priđe napadaču i ispali još hitaca kako bi ga neutralisao, nakon čega se ponovo ruši na zemlju.
Ranjeni napadač je ostao da leži do dolaska pojačanja.
Premijer Tusk istakao je hrabrost dvojice policajaca rečima: "Verovatno su spasili mnoge živote, zanemarivši rizik po sopstvene", dok je ministar pravde Valdemar Žurek zaključio da je njihovo munjevito reagovanje sprečilo još teže posledice i nove žrtve.
(Kurir.rs/Daily Mail)