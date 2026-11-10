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Poljsko tužilaštvo saopštilo je da trenutno nema dokaza koji bi napadača, osumnjičenog za ubistvo šestoro ljudi u centru Krakova, doveli u vezu sa ekstremnom desnicom.

O samom počiniocu u javnost je dospelo veoma malo informacija. Policija ga je ranila i savladala svega nekoliko minuta nakon što je u subotu otvorio vatru, a u ponedeljak ujutru je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici. Tužioci su ga identifikovali kao dvadesetčetvorogodišnjeg Mihala Oksinjskog iz grada Ostrovjec Svjentokšiski, na jugoistoku zemlje. Vlasti su u početku pretpostavljale da je bio inspirisan radikalno desničarskom ideologijom, ali su u ponedeljak ublažile takve tvrdnje.

"Dok se sve okolnosti u potpunosti ne rasvetle i nadležni ne prikupe sve relevantne informacije, najbolje je uzdržati se od preuranjenih ocena, čak i ako postoje određene početne indicije", izjavio je za televiziju TVN24 portparol vlade Adam Šlapka.

Nacionalistička opozicija oštro je osudila dovođenje ubice u vezu sa desnim ekstremizmom, a lider stranke Pravo i pravda Jaroslav Kačinjski takve navode nazvao je "bezočnom lažnom".

Mihal Oksinjski, masovni ubica iz Krakova Foto: Printskrin X

Portparol Nacionalnog tužilaštva Pšemislav Novak naveo je na konferenciji za novinare u ponedeljak da motivi napadača i dalje nisu poznati. Tokom pretresa njegove sobe pronađena je takozvana Gedsdenova zastava - žuti barjak sa prikazom zmije i porukom "Don't tread on me" ("Ne gazi me"), koji potiče iz perioda Američke revolucije u 18. veku.

Novak je pojasnio da taj simbol nosi "različita značenja vezana za slobodu i otpor", ali da u javnosti nije opšteprihvaćen kao znak ekstremizma.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova ranije istog dana saopšteno je i da je napadač na odeći nosio niz različitih amblema koji su delimično analizirani i protumačeni.

1/10 Vidi galeriju Građani pale sveće povodom masovne pucnjave u Krakovu, Poljska Foto: Beata Zawrzel/AP

Istovremeno, pojavili su se novi, jezivi detalji zločina koji je prethodio krvoproliću u gradu. Pre nego što se automobilom odvezao u Krakov, Oksinjski je u porodičnoj kući usmrtio roditelje, oboje u pedesetim godinama, i dvadesetogodišnju sestru Magdalenu, talentovanu umetnicu i studentkinju krakovske Akademije likovnih umetnosti.

Prema pisanju poljskog lista "Fakt", sva tri tela pronađena su u krevetima sa po dve prostrelne rane na glavi, a ubijene su i dve porodične mačke.

Nakon porodičnog masakra, napadač se u vojnoj opremi i sa zaštitnim prslukom dovezao do Glavnog gradskog trga u Krakovu, gde je počeo da puca na prolaznike.

Građani bežali u panici

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju građane koji u panici beže kroz okolne uličice, kao i dramatične pokušaje spasilaca da reanimiraju nastradale.

U napadu na trgu ubijeno je četiri žena i dva muškarca. Guverner Malopoljskog vojvodstva Kšištof Jan Klenčar potvrdio je u nedelju da su tri žene i jedan muškarac poljski državljani, britanska ambasada potvrdila je smrt tridesetdvogodišnjeg državljanina Velike Britanije, a život je izgubila i jedna Austrijanka. Među povređenima su građani Ujedinjenog Kraljevstva, Portugalije, Rusije, Nemačke i Austrije.

Policajci koji su savladali napadača u svesnom stanju

Dvojica policajaca koji su zaustavili napadača - Artur Moranjski i Jakub "Kuba" Kulik - i dalje se nalaze u bolnici, a vlasti njihov podvig ocenjuju kao herojski. Obojica su u svesnom stanju, pri čemu se Moranjski u nedelju popodne probudio iz kome.

Gradonačelnik Mušine Jan Golba preneo je da su prve reči Moranjskog nakon buđenja bile: "Da li je Kuba živ?", misleći na kolegu sa kojim je bio u patroli. Reagujući na ove reči, premijer Donald Tusk napisao je na mreži X da "ovakvi trenuci vraćaju veru u ljudskost".

Jakub Kulik (levo) i Artur Moranjski (desno), policajaci koji su savladali naoružanog napadača i sprečili još veći pokolj u Krakovu Foto: X/Polonopedia | Poland Today

Video-snimak zabeležio je i sam okršaj u blizini trga: patrola izlazi iz vozila i otvara vatru na napadača dok on izlazi iz svog automobila.

Jedan policajac odmah pada pogođen, dok drugi nastavlja da nišani ka napadaču pre nego što i sam biva oboren i ponovo ranjen. Iako je napadač počeo da posrće pod mecima, teško ranjeni prvi policajac uspeva da se pridigne, otežano priđe napadaču i ispali još hitaca kako bi ga neutralisao, nakon čega se ponovo ruši na zemlju.

Ranjeni napadač je ostao da leži do dolaska pojačanja.